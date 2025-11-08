沈伯洋反對不在籍投票被抓包「低級錯誤」 挨酸：怎麼當美國間諜
國民黨立院黨團推動不在籍投票立法，但民進黨政府以「海外尤其大陸可能有外力介入」為由反對，綠委都表示害怕「中共介選」，立委沈伯洋更提出建議，痛批「不是進步，是災難」，不料卻被抓包英文打錯字，讓人貽笑大方。
國民黨團表示，行政院提出公投不在籍投票法，民進黨立委也有自己的版本，而國民黨團版本更已排除海外與大陸地區，完全沒有外力介入疑慮，「既然如此，民進黨到底在怕什麼？」而明年將迎來2026年九合一選舉，認為一個負責任的政府，不該繼續沉迷於大內宣、大罷免與意識對抗，而應實踐憲法第17條保障的選舉權，推動公民平權與不在籍投票立法，讓台灣民主真正跟上國際標準。
對此，民進黨立委沈伯洋反對，他在《Threads》發文指出，不在籍投票只會讓選務變得更複雜，最後就是為電子投票鋪路，「到時一個投開票所裡，幾百種選票亂成一團，那不是進步，是災難」，建議選前就放「民主假」，交通班次增加、票價打折，讓大家五六日連假回家投票，不改制度、不搞電子投票，保留台灣投票的透明與特色，「這才叫深化民主」。
沈伯洋還點名，在投開票所外盯梢的人，應該要一併處理，更用英文寫下「Vote Taiwan Agian」，然而他卻將「Again」寫錯，引來部落客「台派怎麼輸」狠酸：「民進黨的天才沈黑熊，連英文都可以打錯字，Again打成Agian，『噁ㄍㄟ嗯』變成『啊幹』，也是草包一個」。
「台派怎麼輸」更嘲諷，沈伯洋最基本的英文都拼錯，「這樣還是犯罪學博士？然後在美國住過？這樣要怎麼當美國間諜啦！」
其他人也在看
〈專文〉不在籍投票是神鬼交鋒的高風險制度
文/莊勝榮律師(好德公益文化協會常務監察人、曾任選委會委員巡迴監察員） 藍白共推不在籍投票，所...銳傳媒 ・ 18 小時前
南門市場重建進度受關注 凌濤批綠營火場直播失當干擾救災
國民黨籍桃園市議員凌濤今(8)日於臉書發文表示，南門市場火災發生後，市府、攤商及各界積極提出補償方案與重建規劃，他與辦公室主任同步在議會研究可行方案，並參與攤商自救會座談，傾聽意見並督促市府回應，確保受損攤商能獲得妥適保障。他強調，救災及重建都應尊重專業、強調效率，盼市府能以最快速度提出中繼與重建時桃園電子報 ・ 5 小時前
連again都拼錯？沈伯洋大出包 網酸爆：這怎能當美國間諜啦
民進黨立委沈伯洋針對不在籍投票提出反對意見，認為此制度會使選務變得更加複雜，並且可能為電子投票鋪路。他表示，這樣的做法並不是進步，而是災難。他建議選前應放「民主假」，增加交通班次及降低票價，以便讓民眾能夠回家投票，而不必改變現有的投票制度。不料卻被粉專抓包英文打錯字，狠酸連最基本的英文都拼錯，「這樣還是犯罪學博士？然後在美國住過？這樣要怎麼當美國間諜啦」。中天新聞網 ・ 1 小時前
補充保費新制政院踩剎車！徐巧芯：若有誠意應明確宣布停止推動
衛福部擬調整健保補充保費收取模式，但卻引發強烈反彈，行政院6日緊急喊卡。國民黨立委徐巧芯今天（7日）表示，「暫緩」只是讓民意被冷卻，「停止」才是正視錯誤政策的開始，行政院若真有誠意聽取社會聲音，就應該明確宣布該方案已不再考慮、永久停止推動。中天新聞網 ・ 21 小時前
陸頻出招 綠沒招
大陸這幾天連續推出促進台灣居民到大陸走走的措施，加上國台辦記者會每周一次，新增兩位發言人，可以看到，大陸對台政策正開始調整，對台更有自信、持續單方促進融合，未來預計還會有更多新政策出爐。中時新聞網 ・ 1 天前
十金控前十月賺2,400億元 較去年同期減少7%
國內主要金控10月獲利出爐，在前十月累計獲利部分，十家金控有七家較去年同期成長，累計十家金控前十月合計稅後盈餘達2,69...聯合新聞網 ・ 11 小時前
板橋耶誕城該廢？洪孟楷建議「這兩招」升級
[NOWnews今日新聞]綠委蘇巧慧將代表民進黨參選新北市長，她日前受訪提到，新北耶誕城已經舉辦14年，但卻造成板橋人大塞車，應該重新思考該活動。國民黨立委洪孟楷建議，新北市政府參考日本東京都廳的作法...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前
近期第4次 美兩架B-52轟炸機飛越委內瑞拉外海
（中央社華盛頓6日綜合外電報導）飛航追蹤數據顯示，兩架美國B-52轟炸機今天飛越加勒比海，沿著委內瑞拉海岸飛行，這是近幾週美軍戰機第4次在加勒比海展現軍事力量。中央社 ・ 1 天前
綠營狂擋不在籍投票 小草女神打臉：印尼移工都能做到
國民黨立院黨團推動不在籍投票立法，但綠營以「海外尤其大陸可能有外力介入」為由反對，綠委紛喊「怕的是中共介選」，甚至用網軍狂洗風向。曾在核三重啟公投活躍的小草女神「咪咪」劉芩妤指出，連印尼移工都能輕鬆在台行使不在籍投票公民權，真正的民主，不該讓制度成為藉口。中時新聞網 ・ 1 天前
新／政院踩煞車！二代健保改革 政院指示暫緩規劃
新／政院踩煞車！二代健保改革 政院指示暫緩規劃EBC東森新聞 ・ 1 天前
蕭美琴現身歐洲議會 發表演說 (圖)
2025年IPAC高峰會在比利時布魯塞爾的歐洲議會召開，副總統蕭美琴在峰會上發表演說。中央社記者吳柏緯布魯塞爾攝 114年11月8日中央社 ・ 11 小時前
捷克鐘乳石洞穴與河流奇觀 將爭取列入世界遺產名錄
（中央社記者劉郁葶布拉格8日專電）捷克獨特的喀斯特洞穴正爭取列入聯合國教科文組織世界遺產名錄，此地景觀同時擁有深淵，以及湧出地表、可供船隻航行的河流，極其罕見；另有壯觀的洞廳與鐘乳石結構，和約7千年前的木炭壁畫。若申請成功，將成為捷克第二個世界自然遺產。中央社 ・ 9 小時前
羅浮宮密碼竟然是「這個」 2014年專家早就警告過了
即時中心／ 林韋慈報導法國羅浮宮上月中發生國際矚目的珠寶失竊案，損失數字高達8800萬歐元（約台幣31億元），近期法國內部展開一連串有關安全系統的檢討，發現密碼過於簡易、安全系統仍像在上個世紀，館長德卡爾（ Laurence des Cars）也坦承羅浮宮需要改進安全系統。民視 ・ 8 小時前
傅崐萁解套？ 國民黨團鬆綁內規「總召任期無限期」
傅崐萁擔任國民黨立院黨團總召，任期將在明年1月底到期。國民黨立法院黨團今（7日）上午決議，解除「黨團總召任期為兩個會期，得連任一次」的內規，將總召任期放寬為「無限期」，換言之，傅崐萁仍可繼續爭取連任。中廣新聞網 ・ 1 天前
獨家》傅崐萁條款？國民黨立院黨團修改內規：總召可以連選連任
國民黨立院團總召傅崐萁未來是否連任總召職務，是藍營關心焦點，據了解，國民黨團今（7）日通過修改內規案，未來總召得連選連任，代表傅崐萁將可連任總召政治職務。依國民黨立法院黨團內規，黨團總召任期一年，連選得連任1次。為此38位國民黨立委在今早的黨團大會共同提案，修改內規，取消連任限制。提案獲通過。藍委表示，民眾黨立法院黨團和民進黨立法院黨團皆無此連任限制，從黨團......風傳媒 ・ 1 天前
大海開吃彌陀虱目魚文化節海派登場 陳其邁推薦海口澎湃美味與魅力
即時中心／顏一軒報導高雄「2025大海開吃」系列活動首站於彌陀打頭陣登場，高雄市長陳其邁今（8）日出席活動，與眾人共同見證漁船載運虱目魚進港，船鳴與鞭炮聲響徹漁港天際。隨後以「魚光滿滿、豐收滿滿」啟動儀式揭開序幕。陳其邁指出，去年彌陀漁港總產值約4.9億元，感謝彌陀區漁會穩定價格、照顧漁民，市府也將全力配合漁港改建工程，持續強化漁業發展環境。民視 ・ 4 小時前
讚蕭美琴歐洲議會演說！民進黨嘆：鄭麗文在台灣被中國看見
副總統蕭美琴今（８）日在歐洲議會舉行的IPAC峰會發表演說，這也是首度有台灣現任副總統在歐洲議會發表演說。民進黨稍早發文表示，一覺醒來，蕭美琴讓世界看見台灣，鄭麗文在台灣被中國看見。大酸下午將出席紀念活動，追思白色恐怖期間遭處決的中共地下黨員吳石等人的鄭麗文。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
路透：蕭美琴訪歐洲議會 台灣日益積極大膽拓展歐洲外交
路透社報導，台灣副總統蕭美琴7日不尋常地訪問比利時，在歐洲議會(European Parliament)與議員會面並發表演說，是民主台灣日益積極大膽向歐洲進行外交接觸的部份行動。 台灣在歐洲唯一正式的外交關係是和梵蒂岡，但從英國、法國、立陶宛到波蘭等國都無視北京反對，同意讓台灣的現任或前任高層官員來訪。 雖然台灣外長有時會訪問歐洲和其他與台北沒有正式外交關係的地區，但考慮到中國可能會對東道國採取強烈回應的風險，像副總統這樣的高層級官員訪問並不尋常。 蕭副總統7日在歐洲議會舉行的「對中政策跨國議會聯盟(IPAC)峰會，以「Taiwan: A Trusted Partner in a Volatile World」(台灣：動盪世界中值得信賴的夥伴)為題發表演說。 她表示，「歐洲在炮火下捍衛自由，台灣則在壓力下建立民主」。「我站在這裡，為一個深深致力於那些激勵全球民主議會運作理念的社會發聲」。 中國駐歐盟代表團並未立即回應路透社的置評要求。 台灣政府表示，台灣有權與其他國家往來，中國無權聲稱擁有台灣主權、也無權干涉台北的行動。 台灣總統府表示，曾任台灣駐美大使、英語流利的蕭副總統，這次訪問歐中央廣播電台 ・ 10 小時前
中信盃黑豹旗》科班對決出現戲劇性結尾！ 陽明在領先平鎮下被「沒收比賽」
中信盃黑豹旗64強賽今天（8日）在北部三重棒球場登場，最後一場比賽上演「科班對決」，由桃園市平鎮高中迎戰台北市陽明高中。不過，本場比賽意外發生大烏龍：陽明高中在2：1領先的情況下，於3局下遭裁判裁定敗北，引發現場譁然。TSNA ・ 4 小時前
婆婆剛離世！曾馨瑩火速走出悲傷「慶祝51歲生日」
娛樂中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，本月6日上午病逝，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然這件事讓其親友們相當悲痛，但郭董愛妻曾馨瑩依舊打起精身，疑似在昨（7）日提前與好友們慶生，當天還開心與關穎、賈永婕一同合照。民視 ・ 1 小時前