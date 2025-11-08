沈伯洋反對不在籍投票被抓包「低級錯誤」 挨酸：怎麼當美國間諜

民進黨立委沈伯洋針對不在籍投票發表看法，卻被抓包犯了最簡單的錯誤。（示意圖／本報資料照片）

國民黨立院黨團推動不在籍投票立法，但民進黨政府以「海外尤其大陸可能有外力介入」為由反對，綠委都表示害怕「中共介選」，立委沈伯洋更提出建議，痛批「不是進步，是災難」，不料卻被抓包英文打錯字，讓人貽笑大方。

國民黨團表示，行政院提出公投不在籍投票法，民進黨立委也有自己的版本，而國民黨團版本更已排除海外與大陸地區，完全沒有外力介入疑慮，「既然如此，民進黨到底在怕什麼？」而明年將迎來2026年九合一選舉，認為一個負責任的政府，不該繼續沉迷於大內宣、大罷免與意識對抗，而應實踐憲法第17條保障的選舉權，推動公民平權與不在籍投票立法，讓台灣民主真正跟上國際標準。

對此，民進黨立委沈伯洋反對，他在《Threads》發文指出，不在籍投票只會讓選務變得更複雜，最後就是為電子投票鋪路，「到時一個投開票所裡，幾百種選票亂成一團，那不是進步，是災難」，建議選前就放「民主假」，交通班次增加、票價打折，讓大家五六日連假回家投票，不改制度、不搞電子投票，保留台灣投票的透明與特色，「這才叫深化民主」。

沈伯洋還點名，在投開票所外盯梢的人，應該要一併處理，更用英文寫下「Vote Taiwan Agian」，然而他卻將「Again」寫錯，引來部落客「台派怎麼輸」狠酸：「民進黨的天才沈黑熊，連英文都可以打錯字，Again打成Agian，『噁ㄍㄟ嗯』變成『啊幹』，也是草包一個」。

「台派怎麼輸」更嘲諷，沈伯洋最基本的英文都拼錯，「這樣還是犯罪學博士？然後在美國住過？這樣要怎麼當美國間諜啦！」

