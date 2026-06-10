沈伯洋台派聯盟後援會成立 提高雄罷韓經驗：選對市長很重要
〔記者董冠怡／台北報導〕民進黨籍台北市長參選人沈伯洋今天出席台派聯盟後援會成立大會，估計超過70個台派團體響應。「台灣社」社長翁銘章以高雄人的經驗為借鏡，提醒台北市民，選錯市長的話，可能會經歷高雄兩年多投3次的經驗，選對市長則可帶來如今的榮景。競選總幹事吳思瑤提到，台北不該只是台灣的台北，更應著眼於世界的台北，全力以赴，給予台北市民一場高品質的精彩選戰。民進黨台北市黨部主委吳沛憶說，「沈伯洋準備好了！」
翁銘章以高雄人的經驗為借鏡指出，6年前的6月6日，高雄市民罷免掉韓國瑜，近3年內投了3次票(2018年1次、2020年2次含罷免與補選)，提醒台北市民做對選擇的重要性，6年來高雄在市長陳其邁的帶領下，從傳統工業都市蛻變成高科技都市，吸引台積電及其供應鏈進駐、亞灣智慧科技創新園區，還有推動演唱會經濟等，逐一實現重大建設，帶給高雄人願景，北漂青年也開始往南移動、返鄉成家立業，這是選對市長的結果，倘若選錯市長，高雄今天就不是這樣了，期盼台北市民能有同樣的決心與勇氣，一次就做對選擇。
吳思瑤說，台北不該只是台灣的台北，更應著眼於世界的台北，因此須有文化治理的思維、導入最先進科技，並且成為台灣民主韌性防衛的第一線。沈伯洋參選以市政政策為核心，一次又一次提出政策論述，希望能與蔣萬安市長好好對話，但很遺憾，尤其是昨天議會場景(指研考會主委和議員何孟樺論戰)令人印象深刻，市長曬一旁宛如「路人甲」，讓他的官員搶鏡頭、每天做些比市長還像市長且是攻擊式的發言，同時凸顯沈伯洋參選之後，成為蔣萬安的「市政加速器」，像是遮陽傘從兩年前就說要做，到現在加緊腳步，沈伯洋團隊一定會全力以赴，給予台北市民一場高品質的精彩選戰。
吳沛憶說，沈伯洋競選辦公室、市黨部與台北市議會民進黨團「三位一體」，已經整隊完成並出發，但需要民間社會、社團的力量，打造最貼近基層也最團結的台北隊，允諾接下的100多天，會把一天當成3天甚至5天來用，以最強大的意志力告訴市民「沈伯洋準備好了！」台北市要繼續往前進步，成為國際的台北首都。
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