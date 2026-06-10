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沈伯洋名片「ㄅ」字Logo青鳥嗨翻了！網開酸：敗北的ㄅ？

陳弘美
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民進黨台北市長參選人沈伯洋的競選名片在網路引發廣泛討論，簡約設計搭配右上角一個「ㄅ」字特色Logo，綠營人士對於名片右上角放上以沈伯洋名字中的「伯」字注音符號「ㄅ」字，紛紛大捧「ㄅ級棒」。對此，有粉專開酸，「大家ㄅ要人身攻擊這名片設計，起碼有ㄅ（八）十七分」，網友也紛紛用ㄅ字神回應。

沈伯洋的競選名片在網路引發廣泛討論。（圖/資料照）
沈伯洋的競選名片在網路引發廣泛討論。（圖/資料照）

作家朱宥勳8日在臉書分享沈伯洋名片，直呼「是ㄅ級分？」，他並坦言自己從沒想過有一位台北市長候選人，能夠隨口講出保安宮的掌故。朱宥勳更指出，「台北的文化觀點，被戰後的國民黨遮蔽太久了，明明這是一個有三百年歷史的地方啊這篇貼文隨即引來大批網友按讚，許多網友留言表示「真心希望他能當選」、「何止ㄅ，ㄅ+++」、「名片設計很棒」，甚至沈伯洋本人也親自在該貼文按下愛心。

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圖取自粉專「政客爽」臉書。
圖取自粉專「政客爽」臉書。

而粉專「政客爽」9日也在其粉專發文，也以沈伯洋名片上的注音符號寫下：「大家ㄅ（不）要人身攻擊這名片設計，起碼有ㄅ（八）十七分」。還酸綠營紛紛大讚沈伯洋名片寫了一個ㄅ，「網友留言回應：ㄅ七」。許多網友也在其貼文下方留言表示，「大家ㄅ（不）要投給他」、「ㄅㄞˋㄅㄟˇ（敗北）也有ㄅ，還是兩個」、「我以為是ㄅㄨ ㄇㄚˇ（Puma）」、「笑死～ㄅ七」、「有這種選舉團隊何愁不慘敗」、「青鳥又要ㄅ（崩）潰了」。

「ㄅ級分」是台灣社群媒體上爆紅的流行用語，將A、B、C 等級評分標準改以「ㄅㄆㄇ評分系統」來表示，其中ㄅ級分代表「棒透」，象徵最高分與極佳表現。

 

 

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