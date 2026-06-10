沈伯洋名片「ㄅ」字Logo青鳥嗨翻了！網開酸：敗北的ㄅ？
民進黨台北市長參選人沈伯洋的競選名片在網路引發廣泛討論，簡約設計搭配右上角一個「ㄅ」字特色Logo，綠營人士對於名片右上角放上以沈伯洋名字中的「伯」字注音符號「ㄅ」字，紛紛大捧「ㄅ級棒」。對此，有粉專開酸，「大家ㄅ要人身攻擊這名片設計，起碼有ㄅ（八）十七分」，網友也紛紛用ㄅ字神回應。
作家朱宥勳8日在臉書分享沈伯洋名片，直呼「是ㄅ級分？」，他並坦言自己從沒想過有一位台北市長候選人，能夠隨口講出保安宮的掌故。朱宥勳更指出，「台北的文化觀點，被戰後的國民黨遮蔽太久了，明明這是一個有三百年歷史的地方啊」。這篇貼文隨即引來大批網友按讚，許多網友留言表示「真心希望他能當選」、「何止ㄅ，ㄅ+++」、「名片設計很棒」，甚至沈伯洋本人也親自在該貼文按下愛心。
而粉專「政客爽」9日也在其粉專發文，也以沈伯洋名片上的注音符號寫下：「大家ㄅ（不）要人身攻擊這名片設計，起碼有ㄅ（八）十七分」。還酸綠營紛紛大讚沈伯洋名片寫了一個ㄅ，「網友留言回應：ㄅ七」。許多網友也在其貼文下方留言表示，「大家ㄅ（不）要投給他」、「ㄅㄞˋㄅㄟˇ（敗北）也有ㄅ，還是兩個」、「我以為是ㄅㄨ ㄇㄚˇ（Puma）」、「笑死～ㄅ七」、「有這種選舉團隊何愁不慘敗」、「青鳥又要ㄅ（崩）潰了」。
「ㄅ級分」是台灣社群媒體上爆紅的流行用語，將A、B、C 等級評分標準改以「ㄅㄆㄇ評分系統」來表示，其中ㄅ級分代表「棒透」，象徵最高分與極佳表現。
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