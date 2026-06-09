沈伯洋名片「ㄅ級分」掀熱議！作家再曝他1表現：從來沒想過

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作家分享沈伯洋的名片，掀起熱烈討論。（圖／翻攝自朱宥勳臉書）

立委沈伯洋披上民進黨戰袍參選台北市長後，行程眾多。日前作家朱宥勳發文分享，他拿到了沈伯洋的名片，上面有個「ㄅ」字，讓他提問「是ㄅ級分？」掀起熱議，眾人紛紛笑稱「ㄅ級名片」、「沈ㄅ洋」。而朱宥勳也回顧過去沈伯洋跑地方行程的表現「老實說，我從來沒有想過，會一位台北市長候選人，能夠隨口講出保安宮的掌故。」

日前朱宥勳發文分享自己拿到的沈伯洋名片，上面有大大的「ㄅ」字與沈伯洋的別號「Puma Shen」，朱宥勳對於名片的設計提問「是ㄅ級分？」也回顧先前沈伯洋出席公開活動時，能隨口講出保安宮的掌故，評價「台北的文化觀點，被戰後的國民黨遮蔽太久了，明明這是一個有三百年歷史的地方啊。」

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貼文一出，網友們紛紛回應「ㄅ級名片」、「最近增加了很多豐富的故事」、「真心希望他能當選」、「我覺得『ㄅ』應該改成『噗』耶」、「沈ㄅ洋」。也有人指出，「ㄅ級分」是在Threads上比較紅的梗，YouTuber金童衝腦將「ABCDE」評分轉化為注音「ㄅㄆㄇㄈㄦ」，ㄅ級分即為「棒透（ㄅㄤˋ ㄊㄡˋ）」，後續網紅李怡蓁、蔡英文推廣，漸漸有了熱度。

後續朱宥勳表示，分享了沈伯洋的資訊後，留言區開始出現「勃起」之類的關鍵字，他指出，這是「國民黨青年軍」設定的口號（台北伯起、壯洋台灣），拿來攻擊沈伯洋；朱宥勳諷刺道「根據經驗，會聽到『勃起』就笑得很開心的，大概是三、四年級左右的小學男生。」

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