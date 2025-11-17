沈伯洋吐戰士說 謝寒冰喊「心有靈犀一點通」：準備要發祭品

聯電創辦人曹興誠日前兩度發文表態，支持民進黨提名綠委沈伯洋參選2026台北市長，而在今（17）日沈表示，現在在國會就專注自己的位子，不過現在整個國家都在作戰，「我覺得戰士不容易選擇自己的戰場」，因此看民進黨中央怎麼做，自己就會怎麼做。對此，資深媒體人謝寒冰喊話兼任民進黨主席的總統賴清德，趕快讓沈伯洋出來，「我們衷心期待，我也準備要發祭品了」。

沈伯洋今天上午在廣播節目《新聞放鞭炮》受訪透露，目前黨內還沒找自己溝通，在他看來，現在整個國家都在作戰，而戰士不容易選擇自己的戰場」。節目主持人、資深媒體人周玉蔻追問，此話是否代表沒有否決？沈伯洋則說，自己的態度是「看他們怎麼做就怎麼做」。

而謝寒冰昨天在政論節目《新聞大白話》表示，如果民進黨明年推派沈伯洋出戰台北市，自己一定發100份雞排，絕對不會放鴿子，那一天自己更會跪著直播，喊話「感恩主席、讚嘆主席」，此外，如果沈伯洋願意，自己也會去幫忙站台。

對於沈伯洋「戰士不容易選擇自己的戰場」的說法，謝寒冰今天在其YouTube頻道上傳影片表示，沈與自己「心有靈犀一點通」、先後都提到了「戰士選擇戰場說」，沈的說法說明，這就是勇者、有勇氣承擔的人。他並喊話賴清德，沈伯洋已願意隨時接受差遣，為什麼不趕快提名其？「不要再猶豫了，趕快讓沈伯洋出來吧，我們衷心期待，我也準備要發祭品了」。

