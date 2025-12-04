沈伯洋告傅崐萁案開庭 答辯狀竟用「回收紙」民眾陳情書、個資全都露

記者楊佩琪／台北報導

國民黨立院黨團總召傅崐萁多次以收受美國資金、美台兩地置產，甚至以人渣、間諜等語羞辱民進黨立委沈伯洋，被沈伯洋提告求償100萬元。台北地方法院民事庭4日開庭，沈、傅2人皆委由告訴代理人、律師出庭。沈伯洋的律師表示收到傅崐萁的答辯狀繕本，但竟然是用影印回收的民眾陳情狀，導致法官收到的繕本和律師收到的對不上頁碼，也導致民眾的個資全都暴露，讓法官也相當驚訝。

傅崐萁的訴訟代理人為立法院法制局前局長陳清雲，開庭時強調，多家媒體的報導皆證實沈伯洋曾在受訪時，承認接受外國資金補助研究，顯見傅崐萁的言論是經過合理查證。

但法官要求陳清雲提出完整訪問原文，意思即未經過剪輯的完整訪問內容，但陳清雲怎麼也無法提出，連影片也沒有，使得法官得不斷與陳清雲就現有的答辯狀進行比對，但光是頁碼就對不上。

由於沈伯洋的律師也會收到答辯狀繕本，法官因此向律師確認，但律師表示，他收到的繕本都是單頁印製，頁碼和法官手上那份不同，因為繕本竟然是用影印回收的紙製作，而背面就是民眾的陳情狀，所有個資全都露，法官相當驚訝，律師也只能苦笑。

律師強調，依對方現有提出的所謂媒體的報導，根本也無法得出沈伯洋有拿外國資金從事研究工作的結論。陳清雲則解釋，有名嘴在政論節目上說過，但立即被沈伯洋的律師打臉，聽別人說的並非合理查證，法官也表示不能如此矇混。

庭末法官諭知，下次開庭在2026年2月12日，請陳清雲轉知傅崐萁必須提供沈伯洋的完整訪問影片。

