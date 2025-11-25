沈伯洋問誰是大盤手？吳宗憲：急、在線等

▲國民黨立委吳宗憲在臉書發文說，沈伯洋也問吳怡農操盤手是誰？他也好奇，急，在線等，結果許多支持者紛紛留言給答案。（圖／翻攝吳宗憲臉書）

[NOWnews今日新聞] 壯闊台灣聯盟理事長吳怡農為爭取北市長提名，今（26）日吳怡農將開記者會公布「5位潛在人選」的民調。不過，日前上廣播節目專訪砲口對內痛批，大罷免不如預期就是操盤手預測與民意脫節，讓立委沈伯洋不以為然直問，請問操盤手是誰？對此，國民黨立委吳宗憲在臉書發文問，「急，在線等，所以到底是誰？」



文章一出，上百位支持者紛紛留言幫忙解答，「曹董不是說了嗎？在那場會議裡有三個人，除了他以外，一個在立法院一個在總統府工作」、「我認識一個叫「賴曹沈」，應該是它沒錯！」、「問，就是馬英九」、「建議他可以照鏡子看看」、「吞曲棍球那群人」、「顯而易見，操盤手不是馬總統就是韓院長啊！」、「一定是中共介入操盤手不然怎麼可能會輸？」

網友反應酸度爆表，面對吳怡農的說法，除了沈伯洋問大罷免操盤手是誰外？民進黨立委吳思瑤也表示，大罷免不是誰在操盤，這是公民朋友想為國會亂象撥亂反正，是集眾人之力想要挽救台灣民主的公民運動，沒有誰操盤、誰帶領，大家都是一起的參與者。

