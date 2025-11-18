沈伯洋喊國軍遭通緝！他：要不要精神鑑定？

▲綠委沈伯洋表示，真正遭通緝的是「中華民國的國軍」，此言一出引發政壇熱議。（圖／沈伯洋辦公室提供）

[NOWnews今日新聞] 總統賴清德日前公開為民進黨立委沈伯洋發聲，甚至兩度點名立法院長韓國瑜，呼籲應挺身聲援。然而沈伯洋17日受訪時卻強調，他只是一個「即將」被通緝的人，真正早已遭跨境鎮壓、列入通緝名單的，其實是「中華民國的國軍」。此番言論一出，媒體人謝寒冰忍不住反擊，直呼：「要不要先去做精神鑑定？」

沈伯洋指出，如今國軍竟淪為中國法律框架下的被告對象，質疑全體台灣人是否該共同站出來捍衛主權。他強調，國人應不分政治理念，對於中共跨境濫權、擴張司法管轄、任意羅織罪名的作法，必須受到嚴厲譴責。

謝寒冰17日在政論節目《全球大爆卦》中批評，沈伯洋的說法毫無根據，反問：「哪來這種事？」並指出，「國軍弟兄還能去中國旅遊，以前甚至還有人被吸收變共諜。如果真的被全面通緝，那怎麼還敢去？」

謝寒冰痛批，沈伯洋完全是誇大其辭，甚至語帶嘲諷反問：「要不要先去做一下精神鑑定？」他進一步分析，中共發布通緝，目的並非真的要逮捕沈伯洋，而是對特定人士示警，其一舉一動都在監視中，也許現在抓不到你，但當到某些地方，就可能出事。

