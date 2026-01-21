沈伯洋喊有青鳥台積電才能全球投資 陳揮文轟亂講：應率先汰除他

立法院今（21）日審查總統賴清德彈劾案，期間民進黨立委沈伯洋發言時稱，若2024、2025年沒有民眾站出來，台積電有辦法做全球投資和布局嗎？對此，資深媒體人陳揮文砲轟，沈伯洋講的東西是假的、錯誤的，立法院113席立委若能汰除，第一個要汰除的就是沈，因為其「都在亂講」。

沈伯洋今天表示，每一次的群眾站出來，才會有現在的台灣，2024、2025年沒有民眾站出來，台積電「現在每天會被立法院叫進來問話」，有辦法做全球投資和布局嗎？他並直言，所有與權力的對抗，其實都是記憶與遺忘之間的對抗，台灣人不會忘記鞭打在身上的鞭子、在威權時代發生的事，也不會忘記射在身上的水柱，這些事情深刻在台灣人的DNA。

廣告 廣告

沈伯洋也砲轟在野陣營，他們自認有60%民意，現在可以毀憲亂政、濫用手中權力，人民一定會記得這件事，也一定會把這件事情反映在選票上。

陳揮文今天在政論節目《新聞大白話》表示，沈伯洋講的東西是假的、錯誤的，立法院113席立委若能汰除，第一個要汰除的就是沈，因為其「都在亂講」，他直言，立法院的調查權與聽證權是針對弊案，立院預算、法案相關案件要經過院會表決通過，才能叫當事人去立院，但台積電有什麼弊案？陳揮文除坦言，台積電對台灣經濟與半導體產業的貢獻很多，怎麼可能會有人去找該公司麻煩？也認為，沈伯洋的說法是認知作戰、講給青鳥和黑熊聽的。

【看原文連結】