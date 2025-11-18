沈伯洋喊「國軍遭通緝」 媒體人看不下去：要不要精神鑑定？

總統賴清德日前替民進黨立委沈伯洋聲援，並2度點名立法院長韓國瑜，要他聲援沈伯洋。沈伯洋17日受訪時則表示，自己只是「即將被通緝的人」，真正已經被通緝、遭跨境鎮壓的，反而是「中華民國的國軍」；謝寒冰聞言忍不住反問沈：要不要做一下精神鑑定？

沈伯洋昨指，國軍如今成為大陸法律框架下被指控的對象，國人是否應共同站出來捍衛主權。他表示，不論政治立場如何，大陸跨境延伸自身法律管轄、對台灣人民羅織罪名，這些行為都必須受到嚴厲譴責。

謝寒冰17日在中天節目《全球大爆卦》中批評沈伯洋稱「國軍被通緝」的說法毫無根據，直言：「哪裡有這件事？國軍弟兄還可以到大陸旅遊，以前還有人被吸收變共諜。如果國軍被全面通緝，那怎麼敢去大陸？」並質疑沈的說法過度誇張，甚至反問「要不要做一下精神鑑定」。

他強調，中國大陸此舉真正目的並不在於是否能逮到沈伯洋，而是向包括沈在內的特定人士「示警」，表示他們的一言一行都在監視之下，「發這個通緝不一定抓得到你，但你到某些地方就有可能被抓」。

