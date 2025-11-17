沈伯洋喊「戰士沒選擇戰場權利」 楊智伃翻譯：真的想選

民進黨立委沈伯洋是否參選2026台北市長引發討論。（示意圖／資料照）

綠委沈伯洋遭大陸放話全球追捕，賴清德日前喊話立法院長韓國瑜為沈伯洋發聲，但被韓批評消費沈。藍委王鴻薇質疑，難道賴是因為支持沈伯洋轉戰台北市，才連日為沈製造聲量？沈伯洋今表示「戰士沒有選擇戰場的權利」，被國民黨前發言人楊智伃酸「真的想選」。

楊智伃今(17日)發文表示，「戰士沒有選擇戰場的權利」白話文就是：沈伯洋真的想選台北市。曹興誠用「勇者」來形容沈伯洋，絕對不是隨便說說。面對民進黨2026台北市長佈局炸成一鍋爛粥，曹董再度嗅到機會，重新登場、指點江山，親自揀出了一名勇者，沈伯洋。

廣告 廣告

「我願稱：沈伯洋，天下第一勇。」楊智伃直呼，沈伯洋的「勇」體現在哪？第一勇：抗中保台勇。口喊抗中保台喊得最大聲，結果家族直接到對岸賺錢，不只不害怕，還「以身體力行」了解大陸市場，這種勇，真的少見。第二勇：反民主戰場勇。大罷免期間，明明是最撕裂社會的反民主戰場，但他依然義無反顧、跟罷團一起上街跳舞、唱歌，勇，不只勇，還很投入。

楊智伃直酸，第三勇：沈伯洋最害怕的，都會親自去做。表面上反對的議題、聲稱恐懼的對象，結果都是他親手實踐、親自完成。就算每天走在路上，都可能被每一台路過的行車記錄器「偷拍」威脅到心理安全，他依然勇往直前，堪稱「勇者無懼」！或許面對2026台北市選舉，民進黨不需要論述、不需要願景、不需要專業，真正需要、最缺乏的，就是這種盲目、無邏輯、無戰力卻充滿情緒勒索的勇猛。今天沈伯洋特別上節目「開綠燈」，曹興誠又在旁邊大力推了一把，似乎在向賴清德喊話，既然要輸了，那就讓沈伯洋再勇敢一次吧！

網友表示「大參選大成宮」、「有種去選里長看看」、「當沒人可以贏，那用最綠的來鞏固票源才是民進黨2026這盤的戰法…放眼都是2028」。

【看原文連結】