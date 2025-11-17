沈伯洋喊「戰士無權選擇戰場」 王鴻薇：棄花蓮選台北市長？

王鴻薇指沈伯洋可能棄花蓮選台北市長。資料照 李政龍攝



聯電創辦人曹興誠建議民進黨徵召立委沈伯洋參選台北市長，沈伯洋今（17）日回應，目前黨內沒有找他溝通，但戰士很難選自己的戰場，黨中央怎麼做，他就怎麼做。對此，國民黨立委王鴻薇表示，看來沈伯洋不是沒有選擇戰場的權利，而是選擇很多，是不是要棄花蓮選台北（市長）呢？

沈伯洋對選台北市長看似鬆口，王鴻薇以錄影方式在國會群組回應表示，曹興誠頻頻推薦沈伯洋參選台北市長，沈的話鋒有所改變，原本說沒有參選意願，最近又改口「戰士沒有選擇戰場的權利」。

她說，好像沈伯洋沒有選擇嗎？不是這樣子喔，因為花蓮洪災的時候，沈伯洋勤跑花蓮，青鳥也力捧沈參選花蓮縣，怎麼短短功夫又從選花蓮要變成選台北了呢？

王鴻薇酸，看起來並不是沈伯洋沒有選擇，而是他選擇很多，是不是要棄花蓮而要選台北（市長）呢？

