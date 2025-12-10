沈伯洋嗆問「沒服兵役的人不能保衛國家」？遭後備軍人打腫臉

綠委沈伯洋日前在社群平台探討台灣人民願意上戰場的意願，遭網友質問是否有服兵役，沈伯洋竟反嗆「沒有服過兵役的人就不能保衛國家嗎」、「替代役就是民防」，引爆網友怒火，有位曾被教召的網友直接嗆爆沈伯洋「90%的人戰爭不再戰場上，你是那90%的不是嗎」。

沈伯洋遭網友質問是否有服兵役，他竟反嗆「沒有服過兵役的人就不能保衛國家嗎」、「替代役就是民防」，引爆網友怒火。（圖/資料照）

只服過司法替代役的沈伯洋8日在脆上遭網友質問「或許可以多問一個問題：您是否服過兵役」，沈伯洋則回應「或許我問你另一個問題，沒有服過兵役的人就不能保衛國家嗎？90％的人戰爭不在戰場上，難道是在發呆嗎？更不要說，替代役就是民防，你覺得我在推動的是什麼？不就是民防嗎」？

網友留言。（圖取自沈伯洋的脆）

對此，有網友直接開嗆沈伯洋，「我就問一下，沒有服兵役的你們怎麼上戰場？你身為一個立委教民防不會不懂『熱區』『冷區』『暖區」吧。該網友直言，「我們是有造冊會被教召的人，戰爭就是去軍械室領武器等待命令的人，你們是拿著『小橘書』躲在避難室裡面等結果的人」。

網友留言。（圖取自脆）

該網友更指出，「不要跟我說救護啦，戰爭的時候止血帶也是自己帶自己打的不是你們後勤往前線幫人處理。還有戰爭也有醫官這職位。替代役是民防，但黑熊學院連CPR都教錯，我聽過教官說的一句話『要學會正確按壓與施救，做錯就是無效的急救』」。

該網友更怒轟，「還有你之前說槍管有灰塵的關係，你什麼都不懂在那邊亂講亂教到底是什麼鬼啦，我打50機的時候槍管還過熱直接拿水沖洗槍室降溫繼續射擊」。該網友最後怒嗆沈伯洋「所以你有去戰爭國家考察了嗎沈伯洋，90%的人戰爭不再戰場上，你是那90%的不是嗎」。

黑熊學院今年6月在臉書發文表示，在6月5日發佈的六張應急小卡中，其中CPR流程內容有誤，將「評估呼吸意識」錯誤放入，這是黑熊學院的疏失，在此致歉。

圖取自黑熊學院臉書。

