沈伯洋嗆聲又翻車！羅智強霸氣打臉：腦袋有洞

綠委沈伯洋日前被大陸重慶公安局立案偵查，藍委羅智強今批評沈伯洋追殺陸配、自作自受，「你怎麼對待別人，就別怪別人怎麼對待你！」等言論。對此，沈伯洋則反批，羅智強水準到了史無前例的低，最可悲的是價值觀，「這種立委才是真正國安風險」。對於沈伯洋的回應，羅智強也強硬回擊。

羅智強轟沈伯洋，先前和曹興誠無差別罷免國民黨立委時，囂張跋扈的神氣，跑去哪了。（圖/資料照）

針對羅智強的批評，沈伯洋今天（16日）在臉書發文3點回擊，首先、台灣公務員本來就不能擁有中華民國以外的國籍，這是現行法律，也是最基本的國安原則。羅智強身為立委連這種常識都搞不清楚，真的不愧是全台灣水準最低的立委。其次、「獵殺中配」是紅媒的造謠，完全不是自己在專訪裡說的。第一次引用紅媒假訊息的就是羅智強。當時自己還以為只是羅智強水準差，後來才發現，羅可能連閱讀都有困難。

民進黨立委沈伯洋。（圖/資料照）

沈伯洋最後指出，最可悲的是羅智強的價值觀。其主張：「被中國政治追殺，是自作自受。」羅的理由竟然是自己想完善國安法制。換句話說，羅智強覺得，中國可以決定台灣立法委員能立什麼法，只要你得罪中國，就是活該。這種立委，才是真正的國安風險。

而羅智強也隨即反批，轟自己拒絕保護沈伯洋，沈伯洋罵他沒水準，「我笑了」。就像一隻整天欺負弱小陸配的黑熊，當被獵人的槍瞄準時，嚇到到處哭求，曾經被他欺負的人保護他，這隻嚇破膽的黑熊，被拒絕後惱羞成怒，罵不保護他的人沒水準。

羅智強開轟，「沈伯洋，你到底是腦袋有洞，還是膽小如鼠？你先前和曹興誠無差別罷免國民黨立委時，囂張跋扈的神氣，跑去哪了？現在來求韓國瑜、羅智強保護你，會不會太可笑」。

