沈伯洋嗆要不是青鳥「台積電能布局全球嗎」 網傻眼

民進黨立委沈伯洋。（資料照／姚志平攝）

台美關稅談成15％，但條件如美國商務部長盧特尼克揭示，是台灣對美擴大投資，引發掏空台灣疑慮。民進黨立委沈伯洋卻稱，如果沒有青鳥行動這麼多人站出來，台積電有辦法再布局全球嗎？被粉專網友狂酸邏輯錯亂、喪事喜辦。

粉專「政客爽」PO出沈伯洋在立法院的談話影片，直呼：賴清德彈劾案，沈伯洋嗆「要不是青鳥行動，台積電能布局全球嗎？」

沈伯洋表示「為什麼2024年會有青鳥的行動？因為國會濫權啊！每一次、每一次的群眾站出來，才會有現在的台灣，大家仔細想一想，2024年如果沒有那麼多人站出來，2025年如果沒有民眾站出來，台積電現在每天會被叫過來立法院問話，台積電有辦法再作全美...呃這個不是全美...全世界的投資嗎？有辦法再布局全球嗎？我們的關稅有辦法談到現在這個程度嗎？台灣就不會走到今天這一步了！」

5萬追蹤的粉專「觸極者」做對照圖比較正常思維VS沈伯洋論述，正常人會擔憂的是：不穩定、碳排放過高且昂貴的能源供應，時刻要面對挑釁引戰的地緣政治風險，會影響台積電等半導體產業鏈佈局，產業鏈可能出走，甚至被迫出走，台灣更會直接失去矽盾的保護，應該要好好想辦法解決。反觀邏輯錯亂的洗地仔則會說出：沒有2024青鳥上街、沒有2025大罷免，台積電怎麼會有機會佈局全球？

沈伯洋在2024年5月17日立院衝突時出師不利，頭下腳上倒栽蔥跌落，提前被抬離戰場。（資料照／趙雙傑攝）

網友表示「有沒有一種可能是，美國人覺得台灣的青鳥很蠢，趕快把台積電移走？」、「沈伯洋自己發現口誤，說出台灣當盤子『投資全美』的真相，趕快改口『全球布局』，真是蠢蛋」、「掏空就掏空還布局」、「喪事喜辦是他們專長，話術包裝一下他們的受眾就瘋狂點頭了」。

