立法院國民黨團、民眾黨團日前靠著席次優勢，強硬通過《財劃法》、反年改法案，讓外界出現反彈聲浪。對此，傳出府院擬朝「政院不副署、法律不公布」方式來做處理。對此，民進黨立委沈伯洋除了批評藍白行徑形同讓台灣「斷手斷腳」，更不諱言關於副署與否，是國家的憲政時刻。









沈伯洋嘆當前危機！1句批立院藍白讓台「斷手腳」：補救手段幾乎用完

藍白陣營日前強勢通過財劃法。（圖／民視新聞資料照）



針對通過的《財劃法》是否要執行，沈伯洋在臉書撰文，指出很多人可能不知道台灣現在面臨什麼樣的狀況。用最簡單的話來說：現在的狀況，就是立法院擴張權力，對台灣這個國家進行「斷手斷腳」。他進一步說：「這聽起來很聳動嗎？看看正在發生的事實，憲法法庭被迫停擺一年；民意代表貪污準備就地合法；政府被迫違法舉債才能維持運作；國防預算動彈不得；政府新興計畫面臨裁撤；中國的參政權準備無限放寬；一般人民參政權利被限縮；為一國兩制鋪路的法案都已提出；辛苦的年改被逆轉，基金準備破產。」

沈柏洋認為，藍白行徑已讓台灣斷手斷腳。（圖／民視新聞資料照）

沈伯洋認為藍白陣營行徑根本罄竹難書。他痛斥：「只要你想要反抗，他們就說你『獨裁』；只要你試圖告訴社會大眾真相，他們就說你分裂社會。這是做賊喊抓賊，利用民主反民主。公民運動的努力，讓這場災難延緩了半年。但說真的，能補救的手段，幾乎都已經用完了。如果再不進行憲法層級的辯論，那接下來滅亡的不是哪一個政黨，而是這個國家的體制。守護國家，我們實在沒有鄉愿的空間。」





