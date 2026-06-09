沈伯洋因豪雨取消掃街行程 藍營大酸不在乎大安人 蔣萬安反應曝

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民進黨台北市長參選人沈伯洋原訂9日上午要至北市成功市場掃街，但8日表示因豪雨天氣，考量大家安全取消掃街行程，遭國民黨北市議員楊植斗大酸沈伯洋不在乎大安人。台北市長蔣萬安9日回應，他想每個人都有他自己面對基層的方式。（杜宜諳攝）

北市年底九合一選戰升溫，民進黨台北市長參選人沈伯洋原訂今（9）日上午要至北市大安區成功市場掃街，但昨日表示因豪雨天氣，考量民眾安全取消掃街行程，遭國民黨北市議員楊植斗大酸沈伯洋不在乎大安人。對此，台北市長蔣萬安今日回應，他想每個人都有他自己面對基層的方式。

蔣萬安今日出席台北市議會市政總質詢，會前針對沈伯洋因豪雨取消掃街行程回應。

蔣萬安表示，他想每個人都有他自己面對基層的方式，並說「謝謝」便前往議場，未再回應。

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