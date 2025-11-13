沈伯洋在德喊「不因陸恐嚇退縮」 村長嗆：去泰國看看

大陸公安日前以「涉嫌分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋立案偵查，引發外界熱議，而沈透過影片回應，自己人正在德國聯邦議院，為自由跟民主作證，「作為勇敢的台灣人，絕對不會因為這樣而退縮」。對此，國民黨桃園市議員詹江村嗆問，沈伯洋在德國說不怕大陸，但他真的不怕嗎？「去曼谷、芭達雅（泰國）看看啊」。

沈伯洋透過自錄影片表示，知道現在大陸準備對自己展開追緝，一直說自己不能夠出國、出國就會被捕，但自己現在就在德國國會門口，即將以台灣立委的身份進去作證，為自由為民主來作證，大陸一直想要用恐嚇方式讓台灣人沉默，但作為勇敢的台灣人，絕對不會因為這樣而退縮。他並強調，自己不只是在捍衛國家民主，而是為全世界的自由民主而戰，「接下來我進去之後要讓他們跟中國知道，This is Taiwan, this is freedom, and we will never back down」。

詹江村今天在臉書發文表示，沈伯洋在德國說不怕中共，但他真的不怕嗎？「去曼谷，芭達雅看看啊」，詹並指，反台獨是民主國家的普世價值，歐美、日韓都不支持台獨，台獨如果要建國，請自己去購買土地，不要在中華民國的領土上面建國。不少網友也在詹江村的貼文留言表示「繼續嘴硬」、「德國跟大陸沒簽引渡條款」、「村長說的好，別想借殼上市」、「立案調查還沒到通緝啦，等通緝了就看真的假的了」。

