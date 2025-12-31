沈伯洋坦言：共軍軍演升高強度 逼近24浬「已非單純演訓」

民進黨立委沈伯洋。 圖：蕭依岑/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 中共對台發動名為「正義使命-2025」環台軍演及實彈演練，國防部日前也證實中共火箭落在我國24海浬之內，是史上最近一次，引發社會注目。對此，民進黨立委沈伯洋今（31）日指出，這波軍演在多項指標上都顯示出「比以往更具威脅性」，不僅距離更近、科目更多元，甚至出現以往未見的作戰型態，顯示中共對台施壓的層級正持續升高。

民進黨立院黨團今日召開「國民黨的跨年賀禮？侵吞人民400億！」記者會，會後針對輿情回應。

沈伯洋表示，若要評估一場軍演的嚴重程度，可從四個面向來看：第一是「接近的程度」、第二是「持續的時間」、第三是「參與的軍種與演練科目」，第四則是「對外釋放的訊息內容」。他指出，這次軍演雖然在時間上不如2022年長，但在接近程度上反而更具威脅性。

沈伯洋說明，這次演習中，中共使用遠程火箭彈，落點距離我方24浬相當接近，這樣的距離本身就具有高度政治與軍事訊號意義。相較過去，此次演習不僅距離更近，參與的軍種也更為多元，尤其「火箭軍」的加入，使整體軍事行動層級明顯提升。

他也指出，除了實際軍事行動外，這次在資訊戰層面同樣加劇，包括大量釋出合成影像、假訊息與網路帳號操作，刻意營造「貼近台灣」的心理壓力，其數量與密集程度都比過去明顯增加，顯示這並非單純的演訓行為。

民進黨團幹事長鍾佳濱補充指出，前政務委員張景森曾提醒，耗資龐大的軍事演習往往不只是展示，而可能是實際行動的前奏。他強調，外界不應將此次軍演視為短暫的「快閃秀」，而應認清其背後的戰略意涵。

鍾佳濱也提到，中共此次以遠程火箭彈落點逼近我方24浬鄰接區域，已對我方執法與安全構成高度挑釁。他強調，國軍與海巡單位在第一時間即嚴密監控、堅守執法界線，顯示台灣面對威脅時的應變與堅定立場。

他最後表示，從此次軍演可清楚看出，中共的行動正一步步測試台灣的底線與反應，「這不是一次單純的演訓，而是對我國安全邊界的實質試探」，政府與社會都必須提高警覺、嚴陣以待。

