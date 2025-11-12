沈伯洋大動作追殺中配？研究報告瘋傳 「真相曝光」民主實驗室回應了

​民進黨立委沈伯洋遭中國政府發布全球通緝，指控其「追殺中國籍配偶」等行為傷害中國人感情，掀起熱烈討論，而在沈伯洋本人嚴正否認的同時，卻有網友曬出「台灣民主實驗室（DoubleThink Lab）」的研究報告畫面，質疑沈伯洋睜眼說瞎話；對此台灣民主實驗室11日聲明，相關報告畫面為AI生成的假消息，強調網站自2019年以來，從不存在這一篇報告。

有心人士在社群平台發文，附上一份「中國籍配偶列為國安高危險群體」的報告，指控沈伯洋追殺中配事證明確，質疑「你要裝到什麼時候？」

台灣民主實驗室聲明「追殺中配」相關報告不存在。（取自台灣民主實驗室臉書）

對此台灣民主實驗室聲明指出，相關貼文曝光的報告連結不僅是無效，仔細一看更能發現「dtt.tw」的網域並非台灣民主實驗室所使用之「dtl.tw」短網址；台灣民主實驗室強調，自2019年創立平台以來，截圖畫面中「中國籍配偶列為國安高危險群體」就不曾存在，相關內容均是由AI生成。

台灣民主實驗室說明，平台創立以來，針對「China Index」全球中國影響力指數有多達99項指標，其中包含了國內政治、學術、媒體、經濟、社會等，唯獨沒有以「中國籍配偶」作為風險項目的報告。

「我們的研究從不以身份貼標，而是以可驗證的行為與制度性現象為分析對象」，台灣民主實驗室強調，在AI成為科技中不可或缺的一環時，也連帶增加了資訊操弄的風險，提醒民眾應多方查證、保持判斷力。

