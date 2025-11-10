沈伯洋家族3家公司遭中共懲戒，為虛構的錯誤訊息

Taiwan FactCheck Center

網傳「中共懲戒沈伯洋家族3家公司，市值蒸發47億」？



源自抖音影片的虛構訊息

發佈：2025-11-10

更新：2025-11-10

報告編號：3890

查核記者：許雲凱

責任編輯：陳偉婷

發佈：2025-11-10

報告編號：3890

記者：許雲凱、責任編輯：陳偉婷

10月28日中國重慶市公安局宣布，民進黨立委沈伯洋涉嫌分裂國家，宣布「立案偵查」。隨後有網路訊息宣稱，沈伯洋家族的3家公司市值蒸發47億台幣；此為錯誤訊息，實際並無網傳3家公司。



一、網路傳言指稱，沈伯洋家族的「博洋生技」、「洋芯電子」、「博洋海運」3家上市公司遭到中共懲戒，市值蒸發47億台幣。



但查詢台灣上市與公司登記資料，並沒有這3家公司。中國有名稱類似的「寧波博洋集團」，但其董事長戎巨川為浙江人，也明顯跟沈家無關。



二、國台辦與沈伯洋均曾證實，沈伯洋父親公司為貿易商「兆億公司」，而非網傳3家公司。今年6月5日國台辦宣布懲戒沈伯洋，已禁止兆億公司與中國貿易。



三、網傳訊息來自抖音帳號「奶爸聊閒」10月31日發布影片，同日Threads等社群帳號擷取部分內容，轉成文字版本在台流傳。



網傳訊息虛構沈伯洋家族公司名稱，捏造市值蒸發等說法，因此為「錯誤訊息」。

背景

據中國新華社報導，10月28日重慶市公安局發布警情通報稱，民進黨立委沈伯洋從事分裂國家活動，依照中國刑法等法令，決定對沈伯洋立案偵查，追究其刑事責任。在此之前，國台辦曾於2024年10月14日宣布，將沈列入台獨頑固份子清單。

廣告 廣告

10月31日網路流傳訊息，聲稱中共對沈伯洋立案偵查，才過短短2小時，沈家的「博洋生技、洋芯電子、博洋海運」3家離岸上市公司，市值蒸發47億新台幣，家族帳戶被凍結。又說博洋海運曾為海巡署改裝船艦，加裝雄風飛彈。

此一網路訊息把沈伯洋姓名錯寫成「沈博洋」，其企業名稱也都與「博洋」有關。

社群平台流傳訊息擷圖

查核

查核點：沈伯洋遭中國立案偵查，沈家3上市公司市值蒸發？

虛構訊息，台灣或中國都無「博洋生技」、「洋芯電子」、「博洋海運」3家公司

（一）網傳訊息聲稱，沈伯洋遭中國立案偵查，導致家族控制的「博洋生技」、「洋芯電子」、「博洋海運」3家離岸上市公司市值蒸發47億。

但查詢台灣證券交易所，並無此3家上市公司。再查詢經濟部商工登記系統，則有多家名稱相近公司，如博洋有限公司（五金批發）、博洋水產、洋芯有限公司（餐飲業）等等，但都不是網傳所稱「博洋生技」、「洋芯電子」、「博洋海運」。

再查詢上海證券交易所、深圳證券交易所、香港交易所，中國也沒有這3家上市公司。中國有一名稱相近的「寧波博洋控股集團」，主要經營項目為紡織、服飾、商旅，但董事長為浙江人戎巨川，明顯跟沈家無關。

經查兩岸三地並無網傳3家上市公司，網傳訊息所稱「市值蒸發47億」、「博洋海運改裝海巡署船艦」等內容，均可判斷是虛構訊息。

（二）國台辦今年6月5日宣布懲戒沈伯洋，禁止其父沈土城名下企業「兆億公司」與中國企業往來。沈伯洋以臉書貼文、影片批評中共做法，也說明自家為貿易商，因此會跟各國進貨。

從國台辦與沈伯洋說法可證實，沈家企業為貿易商「兆億公司」，並非網傳所說「博洋生技」等3家公司。經濟部公司登記顯示，沈父名下只有兆億公司，並無其他企業，兆億也非上市公司。

沈伯洋父親企業為「兆億公司」，並非網傳「博洋生技」、「洋芯電子」、「博洋海運」3家公司。

網傳訊息來自抖音影片虛構內容

以網傳訊息關鍵字查詢，可追溯到抖音帳號「奶爸聊閒」10月31日上午就發布相同內容影片，引發眾多帳號轉貼、重製，同日晚間台灣社群就開始流傳文字版本。

中國10月28日宣布對沈伯洋立案偵辦，10月31日抖音帳號「奶爸聊閒」上午08:38發布標題為「沈博洋立案風暴眼」的影片，全長4分07秒，而0:07至1:34秒處的旁白，就是目前網傳訊息內容。

這支影片將沈伯洋姓名錯植為「沈博洋」，並且延伸出「博洋生技」、「洋芯電子」、「博洋海運」等虛構公司。抖音、TikTok上有多個帳號轉貼該影片，或以相同旁白文稿重新錄製新版本，以「一稿多版」方式擴大流傳。

10月31日晚間在Threads等社群，開始流傳影片內容的文字版，內文已轉成繁體中文，但仍保留「沈博洋」此一明顯錯誤。

網傳「沈伯洋家族3公司遭懲戒」傳言來自抖音影片虛構內容。

此外，台灣社群11月1日也開始流傳重製影片，這支影片由陸配陳彩虹具名錄製，她僅加入沈伯洋回應「台灣人沒在怕的」等新內容，其餘均與「沈博洋立案風暴眼」影片文稿相同。

陸配陳彩虹原在台北經營飲料店，因多次發表支持中國言論引發爭議，也曾因是否持有中國護照而遭移民署約談。

陸配陳彩虹具名錄製影片，重製抖音影片「沈博洋立案風暴眼」虛構內容。

補充資料

央視影片揚言抓捕沈伯洋 陸委會：中國對台沒有管轄權

繼重慶公安局宣布對沈伯洋「立案偵查」，中國央視11月8日發布一段7分多鐘影片，強調會透過國際刑事司法協助，對沈伯洋進行全球抓捕。

陸委會、外交部相繼表示，中國對台灣沒有任何管轄權，針對中國對國人施加「長臂管轄」及「跨境鎮壓」等威脅，政府會與國際社會加強合作，共同防範此類無知、粗暴，並且挑戰國際秩序的不法行徑。

警政署也呼籲，民眾切勿協助或配合中國官方及其附隨組織進行宣傳、滲透、監控或資料蒐集等行為，以免違反國家安全法、反滲透法等相關規定。