沈伯洋帶大學生參訪黑熊挨轟 竟嗆：去故宮就會被洗腦？

沈伯洋(左)拿參訪國立故宮博物院(右)比擬帶大學生參訪黑熊學院，被質疑比喻不倫不類。（合成圖／示意圖／資料照）

針對把台北大學學生帶去黑熊學院的必修課參訪，遭到質疑，綠委沈伯洋15日表示「難道帶去故宮博物院參訪就會被故宮洗腦嗎？」但藍營青年軍賴苡任直批黑熊學院充其量是補習班，連培訓「防災士」的資格都沒有，好意思教民防？不過就是合理化幫黑熊打廣告。

「不要污辱故宮，黑熊不配！」賴苡任16日發文直言，沈伯洋的邏輯死亡是出了名的，這次展現出了另一個全新高度，認為參訪黑熊學院跟參訪故宮是一樣的。故宮是國家級博物館，是享譽全球的頂級博物館，學術及專業地位是黑熊學院能比擬的？黑熊學院是什麼？是民間組織！充其量是一個補習班，還是一個沒有內政部認證、沒有合作的補習班，這樣沈伯洋好意思教民防？

賴苡任質疑，故宮是無數學校、各種年級、各種專業都會安排去的參訪地方，甚至外國遊客指定必遊，請問全台灣有多少學校把黑熊學院當成參訪對象？只有沈伯洋開的課。沈伯洋往自己臉上貼金，試圖合理化參訪黑熊學院，替黑熊開脫，嚴重侮辱國立故宮博物院。

賴苡任指出，教民防，要學生觀摩傷患救治，為什麼非得要去黑熊學院？不是應該去醫院參訪嗎？不是應該去紅十字參訪嗎？不是應該去防災士培訓營參訪嗎？黑熊學院連培訓「防災士」的資格都沒有，所有結訓發的證照都是自娛自樂，屬於自嗨型，憑什麼作為國立大學的參訪場所？

賴苡任直呼，黑熊學院頂多算補習班，不具有公信力，更沒有專業協會的認證及內政部許可。「沈伯洋你不要再凹了，帶學生去黑熊學院參訪，就是為了給黑熊學院打廣告嘛！」

網友表示「自抬身價」、「比喻不倫不類」、「青鳥安親班？」、「律師教民防不知道誰幫他認證的？」、「國寶是翠玉白菜，耍寶是青鳥黑熊」。

