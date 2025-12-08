沈伯洋帶女兒出門遭騷擾 怪男逼問:為何和中共作對?

政治中心／綜合報導

不久前才剛遭中國發布紅色通緝的民進黨立委沈伯洋，七號帶著五歲女兒出門聽音樂會，遭到一名陌生男子衝上前騷擾，且還不斷跳針質問沈伯洋，甚至說沈伯洋被通緝活該，對此沈伯洋表示已經報警，對於民眾的不理性行為影響到小孩全都零容忍。

民進黨立委沈伯洋，周日帶著女兒去國家音樂廳參加音樂會，離場時突然有一名陌生男子逼近，甚至拿起手機閃光燈照著他們。

立委（民）沈伯洋：「一開始只有我牽著我的女兒，後來因為他不斷的逼近，但接下來就變得愈來愈激烈，他就把共產黨所有對我的抹黑，全部就是再質問一次。」

對方身分不明，但嘴裡不斷念念有詞，逼問沈伯洋，為什麼做網軍？為什麼說中國全球追捕？不知道自己做什麼壞事嗎？最後還烙下一句被通緝是你活該，更有假帳號湧入沈伯洋臉書留言攻擊。

立委（民）沈伯洋：「在網路上相關事情的假帳號，我們也是一併提告，我隨便舉個例子，這一定都假帳號，這中國假帳號叫做曹尼瑪，他說趕緊去報警老子要XX你女兒，這種留言都一併會提告，請大家不要把這種事情拿來當作玩笑。」





沈伯洋遭到騷擾，民進黨齊力聲援，藍營立委卻把責任歸咎執政黨。

立委（國）牛煦庭：「我們也提醒一下沈伯洋委員，當初他們在大力煽動大罷免的時候，我們很多被罷免的委員在路上，也會遇到這樣的叫囂跟欺負的狀況，我覺得民進黨政府也要肯認，現在的憲政僵局是來自於民進黨的傲慢，這樣的政治氛圍，我想是不管藍綠白都不樂見。」

立委（民）沈伯洋：「簡單來講為何台灣現在會有一群人，不斷的相信共產黨所講的話，他最後跟我講說，他寧願相信共產黨講的話，他也不要相信我講的，所以我們台灣到底有多少的在地協力者，又有多少的這個政黨，每天不斷應和著共產黨去傳播這些謠言。」

政局對立態勢下，加上紅色危機擴散，執政黨立委的安全問題浮上檯面！





