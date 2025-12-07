沈伯洋帶女兒散步被挑釁 男嗆他「信共產黨也不信你」：被通緝活該

先前遭大陸發起全球通緝的民進黨立委沈伯洋，今（7）日下午帶著女兒到國家音樂廳看表演，結束後一同散步騎腳踏車，期間遇一名男子持手機以手電筒強光照著他們兩人，對方不斷跳針質問「為什麼做網軍？」、「不知道自己做什麼壞事嗎？」，最後更嗆「寧願相信共產黨也不相信你，讓他不禁感嘆，「當謠言取代了思考，仇恨就掩蓋了良知」。

民進黨立委沈伯洋7日下午帶女兒到國家音樂廳散步時突遭一名男子挑釁嗆聲。（圖／沈伯洋臉書）

沈伯洋在傍晚6點左右於臉書發文，提到今天帶女兒到國家音樂廳，表演結束之後，他牽著女兒，散步去騎腳踏車，突然一位男士從側邊走上來，用手機手電筒強光照著他和女兒，（後來知道他在錄影）並開始問他，「你為什麼做網軍？你為什麼說中國全球追捕？你不知道自己做什麼壞事嗎？你知道你在台灣也很危險嗎？」

沈伯洋先前才遭大陸發布全球通緝。（資料照／中天新聞）

當下自己聽完之後，反問對方「消息哪來的？」他完全無法回答，自己救跟他說，「那請他去問習近平為何要追捕我？」那名男子最後對他說，寧願相信共產黨，也不會相信他講的，「被通緝是你活該」。

沈伯洋。（圖／沈伯洋國會辦公室提供）

最後沈伯洋感嘆，國民黨跟共產黨，一天到晚散播謠言，最後就是這樣。當謠言取代了思考，仇恨就掩蓋了良知。這種把家人捲入的惡意，正是我們必須對抗的黑暗。

