沈伯洋帶女兒散步遭突襲錄影 北市警查獲男子送辦

（中央社記者劉建邦台北14日電）民進黨立委沈伯洋日前帶女兒在國家音樂廳散步，遭1名男子以手機強光錄影並質問，北市警方受理報案。警方今天說，已查獲涉案林姓男子到案，依妨害自由等罪嫌函送檢方偵辦。

沈伯洋7日晚間帶女兒去國家音樂廳散步及騎腳踏車時，突然1名男子從側邊走來，以手機的手電筒強光照著他和其女兒，沈伯洋後來才知道男子正在錄影且後續並質問他。沈伯洋當時透過臉書（Facebook）發文提及此事。

台北市警察局中正一分局今天發布新聞資料表示，8日受理沈伯洋提出妨害自由等告訴，9日報台北地檢署指揮偵辦，經調閱國家音樂廳附近監視器畫面，掌握涉案男子身影。

警方說，因案發現場人潮眾多，經擴大調閱監視器畫面，掌握涉案男子曾使用過悠遊卡，循線鎖定涉案人是住在中正區的45歲林姓男子，後續派員前往住處查訪。

林姓男子在12日到案後稱是巧遇沈伯洋，因不滿時事才意圖上前理論。警方依妨害名譽、妨害自由、違反兒童及少年福利與權益保障法把林姓男子函送台北地檢署偵辦。

台北市中正一警分局表示，對於任何涉及人身安全、妨害自由或名譽的案件，均秉持依法查辦處理之態度，呼籲民眾應理性表達意見，避免觸法。（編輯：張銘坤）1141214