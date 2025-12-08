沈伯洋帶女兒遭強光逼問錄影 他感慨：這不該在台灣發生

民進黨立委沈伯洋及女兒遭陌生男子開強光錄影，他今天在記者會中還原事件始末。 圖：翻攝自沈伯洋臉書

[Newtalk新聞] 民進黨立委沈伯洋7日晚間在臉書貼文表示，一家三口在聽完音樂會之後，遭到陌生男子以手機手電筒強光照射、錄影，並且在他牽著女兒時不斷逼問問題。對此，沈伯洋今（8）日還原事情始末，他強調，到底有多少政黨、在地協力者應和著共產黨，但波及家人現象不應該是在台灣該發生的事情。

民進黨立院黨團今日召開「跨境鎮壓已入台？保護人身，拒絕恫嚇，防堵洗腦」記者會。

沈伯洋首先表示，身為政治人物遇到嗆聲、質疑是很正常的事情，但在有小孩的狀況下完全是另外一件事。他提到，昨天遇到一名路人利用手電筒強光、對著他錄影，何況他牽著小孩，孩子一定會受到驚嚇。

「絕對不會波及家人」沈伯洋指出，當你今天要提出質疑、嗆聲時，有理有據，過往在路上遇到會直接展開對談，「但昨天是把共產黨對我的抹黑，全部再質問一次」。簡單說，也就是為什麼台灣有一群人不斷相信共產黨所講的話，「甚至說出寧願相信共產黨講的，也不願相信我講的」。

沈伯洋質疑，台灣到底有多少的在地協力者，有多少政黨不斷應和著共產黨，去傳播這些謠言。他舉例，日前告國民黨團總召傅崐萁的官司開庭，法官問到傅崐萁的訴訟代理人「沈伯洋拿了4千多億、顛覆國家的證據到底在哪裡？」但始終拿不出來。因此，當受到長期洗腦後，雖然非常相信卻拿不出證據。他也強調，集體洗腦、波及家人現象不應該是台灣該發生的事情。

媒體問到，昨日的事件是否能還原？沈伯洋說明，昨天是全家去聽音樂會，一開始只有自己牽著女兒，後來由於不斷逼近，前面還講了「你最近沒直播？」聽起來無害的話接近，但後來是越來越激烈，所以妻子盡快將女兒拉走，最後有錄影錄到後半段，之後都會交由警方偵辦。

媒體追問，對話過程中，對方身份是中國人有口音？未來是否會提出保護申請隨扈？沈伯洋最後表示，聽起來像是台灣人，是台灣口音；隨扈的話本身就有。

