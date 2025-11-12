沈伯洋德國國會發言曝！一口流利英文被讚翻
[NOWnews今日新聞] 民進黨立委沈伯洋日前遭中國當局揚言全球抓捕，他發文怒嗆nobody cares，他昨（12）日更抵達德國聯邦議院出席「獨裁國家假資訊對民主與人權的威脅」聽證會，喊話作為勇敢的台灣人，絕對不會退縮。而沈伯洋隨後在德國國會發言的影片也在Threads上瘋傳，其中一口流利英文獲網友大讚：「好優秀」、「綠營人才真的很多」等。
沈伯洋昨抵達德國出席聯邦議院的「獨裁國家假資訊對民主與人權的威脅」聽證會，會議開始前，他上傳了一段自拍影片，內容提及：「中國一直以來想要用恐嚇的方式，想要讓台灣人沈默，我要告訴大家作為勇敢的台灣人，我們絕對不會因為這樣而退縮，我最主要不是只是在捍衛我們國家的民主而已。」
沈伯洋也表示：「我們是為全世界的民主而戰，我進去之後要讓他們知道，也要讓中國知道this is Taiwan, this is freedom, and we will never back down（這是台灣、這是自由，我們永遠都不會退縮）。」
而沈伯洋在該聽證會上發言的影片也被Threads網友上字幕後瘋傳，盛讚他：「沈委員的英文如此流利，打臉一堆國民黨的委員」，也有網友認為：「他人不只在國外，還在德國國會上作證中國的獨裁惡行！中國敢進去裡面抓人嗎？」
只見沈伯洋在聽證會上提到，中國前幾天才警告他，如果他出國，就會面臨全球抓捕，不過，他現在人就在德國國會，為我的研究、國家、言論自由發聲，捍衛我們共同珍惜的民主價值。
影片一出，大批網友紛紛留言表示：「好優秀，堅定的立場，一口流利的英文」、「最近一直看到我國的政治人物在外交上的努力」、「為什麼民進黨的大家如此努力，另一黨的就每天惹事要把台灣送給對岸？」、「綠營人才真的很多」、「民進黨真是臥虎藏龍」等。
