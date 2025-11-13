沈伯洋德國國會發言！流利英文吸21萬瀏覽 網讚翻：台灣真國際化

政治中心／游舒婷報導

民進黨立委沈伯洋到德國國會，出席「獨裁國家假資訊對民主與人權威脅」聽證會，他在聽證會上用英文發言，提到自己被中國揚言通緝，相關畫面也在網路上引起熱議，網友們看了，直呼他的英文相當流利。

沈伯洋出國參加聽證會。（圖／翻攝自沈伯洋臉書）

這場德國聽證會主要討論獨裁國家如何用假訊息破壞民主體制，會上有許多專家和學者，沈伯洋被點到發言時，提到自己被中國列入通緝名單，原因是他從事跟假訊息有關的學術研究，甚至公開警告，如果他出國，可能面臨「全國通緝」，但是他為他的研究、國家、言論自由發聲而坐在德國國會，為的就是捍衛雙方共同珍惜的民主價值。

他的英文發言也引起網友的討論，相關影片突破21萬次瀏覽，大家紛紛表示「最近在想國民黨有誰能夠在國外這樣流暢講英文的」、「看完最近的各國參訪，覺得更想好好唸英文了！隨便開口都能這麼流利這個超帥！覺得台灣真國際化」、「請問檯面上的藍白兩黨有英文很好的嗎」、「民進黨真是臥虎藏龍再看看那些國民黨的水準真差真的是搖頭」。

而在進入德國聽證會之前，沈伯洋就在社群上發出影片，裡面就提到，他知道中國對他展開追緝，但是作為一名勇敢的台灣人，他不會因為這樣就退縮，他到德國國會，不只是為了捍衛台灣的民主，而是為了全世界的民主自由而戰。



