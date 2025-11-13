沈伯洋德國會外自拍片 簡體字水軍秒到戰場

▲周軒發文聲援沈伯洋，馬上引來簡體字水軍。（圖／取自周軒臉書）

[NOWnews今日新聞] 民進黨立委沈伯洋日前遭中國當局揚言全球抓捕，他發文怒嗆nobody cares，昨（12）日更抵達德國聯邦議院出席「獨裁國家假資訊對民主與人權的威脅」聽證會，喊話作為勇敢的台灣人，絕對不會退縮。對此，政治工作者周軒發文聲援沈伯洋，不過，立刻就引出不少簡體字留言反擊，周軒則狠酸：「水軍馬上就來洗了，某國真的相當忌憚啊」。

沈伯洋昨抵達德國出席聯邦議院的「獨裁國家假資訊對民主與人權的威脅」聽證會，在會議開始前，他上傳了一段自拍影片，內容提及：「我們是為全世界的民主而戰，我進去之後要讓他們知道，也要讓中國知道this is Taiwan, this is freedom, and we will never back down（這是台灣、這是自由，我們永遠都不會退縮）。」

周軒則轉發了上述這段影片，寫道：「等了這麼久，終於到了這一刻。沈伯洋受邀到德國國會作證。而他人現在就在德國了。」

不過，周軒發文一出，立刻引來不少留言抨擊，內容表示：「黑熊學院拿美國錢，他爸爸在大陸賺紅錢，沈伯洋為了謀取自身政治與經濟利益，說過挑釁大陸面臨懲罰，卻要『我們都是沈伯洋』？真是太好笑了」，其中不乏簡體字留言說著：「不用著急，還沒有審判啊」、「還沒判刑呢，他缺席審判後才能判刑，你急什麼？」等。

對此，周軒認為，他一轉發沈伯洋的影片，水軍馬上就來洗了，表示某國真的相當忌憚啊！底下網友也聲援：「最能代表台灣韌性的人物就是Puma」、「是不是該安排幾個國安特勤人員在Puma跟他家人身邊了」、「老共越來越洗這種文，就越顯得他們心虛」、「Puma勇敢的人做對的事」等。

