沈伯洋怎全球抓捕？對台集體脅迫？陸國台辦回應了
對岸揚言要「全球抓捕」民進黨立委沈伯洋，引發兩岸緊張。陸委會主委邱垂正12日在立法院受訪時指出，這是典型的跨國、跨境鎮壓，針對所有台灣民眾的集體脅迫，意圖威嚇分化台灣。大陸國台辦發言人陳斌華則反駁，相關行動僅針對「極少數台獨頑固分子」，不涉及廣大台灣同胞。
據《央視新聞》日前報導，針對立法委員沈伯洋的「分裂國家」行為，大陸官方可通過國際刑警組織進行「全球抓捕」及「跨境司法合作」，此舉引起台灣社會高度關注。我警政署迅速回應，強調「言論自由是憲法保障的基本人權」，不容外部勢力用政治指控或恐嚇干預，並表示會嚴格維護國民安全與尊嚴，警方必然依法偵辦。
面對兩岸各自宣稱要「依法偵辦」沈伯洋案，只是依據的法律不同，大陸國台辦發言人陳斌華表示，「台灣是中國的一部分，沈伯洋犯下分裂國家、背叛民族的嚴重犯罪行為，對其依法追究刑事責任是反對台獨分裂、維護國家統一的正義必要之舉」。
陳斌華進一步強調，凡是以身試法的台獨頑固分子，無論身在何處，大陸都將採取一切必要的懲治措施，依法終身追責。「有關行動針對的是涉獨言行、惡劣謀獨活動猖獗的極少數的台獨頑固分子，不針對涉及廣大台灣同胞。」
當台媒追問大陸是否已掌握沈伯洋的具體證據，以及若真以「全球追緝」方式對沈伯洋立案，將以哪些具體事證向國際刑警組織提出跨境司法合作時，陳斌華並未直接回應細節問題。他僅重申「分裂國家是嚴重的犯罪行為，沈伯洋發起建立台獨分裂組織（黑熊學院），大肆宣揚台獨分裂謬論，長期從事分裂國家犯罪活動，對其依法追究刑事責任。」
陳斌華最後強調，大陸採取司法執法行動是落實依法懲治台獨頑固分子煽動分裂國家犯罪活動，維護國家統一的必要之舉。「對於沈伯洋這樣破壞兩岸關係、分裂國家的台獨頑固分子，我們將採取一切必要的懲治措施，依法終身追責。」
