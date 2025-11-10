沈伯洋怒嗆央視起底 中國官媒：他內心恐懼

央視大篇幅起底沈伯洋，他本人親自回應了。圖／攝影董孟航

中國共產黨10月將台灣民進黨立委沈伯洋列入台獨頑固分子清單，進行立案偵查，近日又公布了一段長達7分多鐘的影片「起底」沈伯洋，中國官媒環球時報還說沈伯洋現在內心充滿恐懼。不過沈伯洋本人則是在社群平台發文，說這支影片是「偽紀錄片」，還大膽嗆聲「Nobody cares，台灣人真的沒在理中共」。

在央視對沈伯洋做出的影片中，強調沈伯洋通過發起建立「台獨分裂組織」、「黑熊學院」等方式，大肆宣傳台獨分裂謬論，「賣力充當民進黨當局謀『獨』挑釁的打手幫兇，惡意的向台灣民眾，特別是青少年，兜售台獨主張、仇中思想，廣泛的散播台海暴力衝突的種子，赤裸裸的從事分裂國家犯罪活動」。

影片並指出，沈伯洋對於台灣的「大陸配偶」展開惡意攻擊，說陸配事間諜，迫使多位在台灣結婚生子的人妻只能被遣返回中國，與家人分離，但他自己的父親沈土城卻是在中國賺錢的台商。而且沈伯洋還接受美國的資金贊助，干預台灣政治。

影片中，中國人民大學法學院教授程雷表示，沈伯洋案較為特別，下一步將依據偵辦證據推進，發布通緝令後，在國際社會，中國可通過國際刑警組織等一系列國際機構進行全球範圍抓捕，並展開跨境司法合作。

中國官媒環球時報則報導「沈伯洋近日不斷擔心，大陸下一步恐針對他進行缺席審判。島內有分析認為，如今沈伯洋雖然表面上還在批評大陸，但內心已經相當恐懼」。

沈伯洋本人也看了這支影片，說央視大篇幅的做出長達7分半的「偽紀錄驗」，威脅要在全球通緝自己。他自豪表示「不要每次我預測你們要做什麼，你們就做什麼好不好？要有創意啦！」並指出，因為副總統蕭美琴和前總統蔡英文現在都在國外出訪中，中國應該是想要轉移世界的注意力，但是中國這樣做是失敗的，「因為不管我有沒有被通緝，Nobody cares，台灣人真的沒在理中共」。

