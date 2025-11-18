沈伯洋怕了？他提「2026恐一屍五命」：複製林智堅

沈伯洋(左)爭議不斷，賴苡任示警，2026恐複製林智堅2022一屍五命外溢效應。（合成圖／鄧博仁攝、資料照）

沈伯洋17日受訪時則表示，自己只是「即將被通緝的人」，真正已經被通緝、遭跨境鎮壓的，反而是「中華民國的國軍」，引發輿論炸鍋。藍營青年軍賴苡任直言，前新竹市長林智堅因抄襲風波，2022外溢效應一屍五命，沈伯洋害怕複製林智堅，所以要把大家都拉下水。

賴苡任18日在《大新聞大爆卦》節目表示，民進黨要去尋找更強的台北市長候選人的過程，其實就是一個最好的歷練，等於是把這個人選讓在檯面上，透過他的問與答，讓台北市民了解沈伯洋、或吳思瑤、或王世堅，他們是一個什麼樣的候選人？

廣告 廣告

賴苡任直言，沈伯洋現在最擔心的是什麼？他會複製林智堅一屍五命！會複製這個外溢效應，以前誰講一屍五命的？高嘉瑜。沈伯洋很怕，所以他講說：我是最大的箭靶！（潛台詞是）到時候如果連累到其他縣市？不要怪我，不是我的錯！

賴苡任強調，沈伯洋早就已經知道了，他很怕一屍五命這件事情，會被複製在他自己身上。林智堅這個人，因為一屍五命成真，從此就消失了。沈伯洋心裡清楚知道，現在出來無非是砲灰，可是他又是賴清德欽點的、重中之重的，因為被大陸公安局立案調查而已，還沒有通緝，真正有發懸賞令的是八炯跟閩南狼。而且沈伯洋還在胡說八道，說：國軍也被通緝！「亂講一通！根本就沒有通緝國軍。」

賴苡任提到，國防部也跳出來澄清，說沒有這回事。所以沈伯洋現在是不斷把大家拉下水，就跟賴清德過去說大家都是台獨，只要你支持中華民國、你就是台獨？當初賴清德要把所有台灣人往政治的光譜左移，沈伯洋在玩一樣的東西。

【看原文連結】