沈伯洋恐被捕？陸委會示警「擴及全台」 挨轟別牽拖民眾

沈伯洋被對岸喊話全球抓捕，陸委會示警可能擴及全台民眾，被質疑牽拖沒搞台獨的一般人。

大陸重慶公安日前對中共認定的「台獨」頑固分子、綠委沈伯洋立案調查，大陸官媒《央視》9日上午發布「起底台獨沈伯洋」影片，引用專家看法稱，可透過國際刑警組織等，對沈展開全球抓捕。陸委會對此直呼不符合國際引渡條件，還稱相關操作未來可能擴及所有台灣民眾。引發質疑。

根據《自由時報》報導提到，大陸官媒《央視》9日發布「起底台獨沈伯洋」影片，引述大陸法學專家看法稱，大陸可透過國際刑警組織，對沈伯洋展開全球抓捕及跨境司法合作。對此，陸委會強調，北京若以「反分裂國家法」或所謂「懲獨」等政治理由要求引渡，絕對不符合國際引渡的條件。

另《ETtoday新聞雲》報導則指出，陸委會表示，中共目的是為形塑所謂對台「治權覆蓋」，企圖訴諸國際社會，中共對台灣擁有治權。中共藉由「跨國鎮壓」對台灣民眾進行集體脅迫，這是對國際規範和秩序的公然挑戰，「這些操作未來不會僅是針對我立委，更可能擴及所有台灣民眾。」

粉專「高雄林小姐」發文質疑：想太多！我們一沒搞台獨，二沒搞詐騙，三沒瞎扯普發一萬是配合中共窮台。「關我們屁事？你個人造業個人擔，沈伯洋和陸委會不要牽拖我們啦！」另一粉專「觸極者」則用網紅「小明劍魔」哏圖反諷綠營，「我們（一般民眾）有收境外錢搞組織嗎？回答我！」

網友表示「支持他勇敢走出去展現一邊一國」、「支持沈伯洋出國散散心」、「領高薪講X話，出事了全台灣人要擔」、「有這樣的陸委會也只能笑笑了」、「我們也沒收美國的錢搞什麼黑熊學院喔」、「見到他一人捅馬蜂窩要大家一起被螫，沒見他吃到蜂蜜讓大家一起吃點甜頭」、「賺政治紅利也賺到全球懸賞，終於成紅熊王」、「真正害怕的是台獨份子，不要拖百姓下水」。

