沈伯洋憂參選遭攻擊將害其他縣市 不過「若黨要求自己就做」

立法委員沈伯洋17日表示，自己最大的缺點就是已經成為藍白的標靶，如果參選將會被持續攻擊。（圖／周志龍攝）

聯電創辦人曹興誠日前力推立委沈伯洋參選台北市長，引發外界熱議。對此，沈伯洋今（17）日表示，民進黨中央黨部並未與他接觸，但他是藍白陣營大標靶，參選後若被攻擊但沒守住，會害到其他縣市，但戰士很難選擇自己的戰場，民進黨要他怎麼做，他就怎麼做。

沈伯洋今日在廣播節目中提到，曹興誠有向他提過，但他考量還在國會，就專心在自己的位子，而且他最大的缺點就是已經成藍白陣營的大標靶，如果他參選藍白會覺得「太好了」，可以一直攻。

沈伯洋表示，台北是媒體焦點，需要帶動其他地方的選情，若一直被攻擊又沒守住，會害到宜蘭、新北及桃園，甚至是中南部。民進黨2026地方選舉還是有氣勢，以及很好的候選人，選舉若要贏，必須要有戰略目標，大家就往前邁進，相信選對會會做出判斷。

至於民進黨是否有找他溝通，沈伯洋否認，並且他對選舉也沒其他人了解，但現在整個國家都在作戰，「戰士很難選擇自己的戰場」。主持人周玉蔻追問，所以如果黨中央做決定了也會願意？沈伯洋說，「就是看他們怎麼做，我就怎麼做，我的態度就這樣」。

對於壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農投入北市選舉，沈伯洋認為，吳怡農非常優秀，形象、學歷很好，但其過往戰略鮮少攻擊對方，以政見為主，但吳一定會在過程中學習，只要稍微改變選戰模式，還是有機會。沈伯洋強調，選舉還很長，但要趕快整合，他最擔心中國介選，因為干預地方選舉比總統選舉簡單，因為票少，且議員本來就是中國接觸重點。

