沈伯洋戰北市、林佳龍選桃園？吳子嘉吐槽綠營「亂點鴛鴦譜」：聽到快笑死
民進黨立委沈伯洋近來被中國公安局利安偵查，更揚言全球追捕，引發外界高度議論。藍營議員楊直斗日前則以政委陳時中為例，直言沈伯洋參戰2026台北市長的可能性愈來愈大。對此，美麗島電子報董事長吳子嘉在《董事長開講》表示，自己聽到這段推論後笑死。而對於有消息傳出外交部長林佳龍要出戰桃園市長一事，吳子嘉大酸，這簡直是喬太守亂點鴛鴦譜，民進黨現在無人可用，根本亂點一通。
楊植斗日前在臉書指出，前幾年新冠疫情爆發前，沒有人認識陳時中，後來每天的疫情記者會，再加上民進黨賣力吹捧，陳時中才得到大眾的關注，進而取得競選台北市長大位的門票，如今沈伯洋被對岸發佈追捕令，賴清德多次要求韓國瑜院長表態，也是為了幫沈伯洋架舞台，看民調能否有起色。沈伯洋在市政上的履歷為零，但民進黨的支持者並不在意，在民進黨心中，只要足夠「抗中保台」，就有資格與藍白一搏，只要聲量和民調有起色，綠營或許真的不排除讓沈伯洋出來選台北市長。
對於沈伯洋可能會是民進黨參戰2026台北市長的奇兵，吳子嘉表示，沈伯洋因為被中國立案調查突然從黑熊變成英雄，「我聽完都笑死了，沈伯洋那個樣子能出來選台北市長嗎？」
吳子嘉吐槽，陳時中都選輸了還模式個鬼頭，就是民進黨大家亂鬧一通。現在各種點名也證明了一件事，那就是民進黨現在無人可用、無將可用；外界傳出外交部長林佳龍將選桃園市長，這是喬太守亂點鴛鴦譜，根本亂點一通。
吳子嘉提到，當時陳時中選台北市長的時候，做的第一個廣告就是跟四叉貓合作拍廁所廣告，「陳時中就是個土包子，你現在又派一個美國間諜（沈伯洋）來選台北市長」，民進黨一天不如一天，「王小二過年，一年不如一年」，相當不爭氣。
