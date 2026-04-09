沈伯洋戰台北「死一片」？財經專家駁看衰者：至少能催出60萬票

綠營台北市長人選陷入僵局！原傳出民進黨選對會7日開會，可望徵召立委沈伯洋出戰，但開會結果無結論，現最新消息指出，傳沈伯洋已默默備戰，並徵詢立委吳思瑤任總幹事、立委吳沛憶接執行總幹事，希望獲徵召後戰鬥團隊就能成形。就在幾日前，財經專家徐嶔煌表示，自己要講綠營面對台北市長蔣萬安仍有一戰的機會，綠營在台北至少要先把60幾萬張的票開出來，且一定會比前衛福部長陳時中的得票數高，所以綠營支持者不用先看衰選情。

徐嶔煌看好沈伯洋選情。（圖/資料照）

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針對沈伯洋參選台北市長選戰，徐嶔煌6日在友台節目《大選鏡來講》中表示，看起來現在確實是沈伯洋機率最高，雖然之前看起來屬意人選是行政院副院長鄭麗君，但他認為鄭麗君至少目前有兩個狀況，第一個是關稅的情況，第二個是美國現在301調查後面結果是什麼，這都有待鄭麗君跟談判團隊要跟美方來繼續磋商，因此鄭麗君這個時間出來，恐會掉到前後都被攻擊的狀況。所以對鄭麗君來講，這就是一個挑戰，因此這是為什麼目前看起來沈伯洋機會是最高。

至於民進黨內對沈伯洋有諸多指教，徐嶔煌指出，先客觀的讓大家看個數字，就說這個台北這個區域要這樣講，本區就是民進黨跟國民黨大概基本的票數有機會拿到多少，如果是拿2018年、2014年、跟2022年去看的話，他只能說這三次的台北市長選舉，對民進黨來講，都叫不正常狀態。

徐嶔煌強調，什麼叫不正常狀態，就是2014年民進黨是禮讓給前台北市長柯文哲選，所以等於說民進黨沒有自己的人選，給柯文哲選。 所以用柯文哲票數去判斷說綠營在台北會有多少票，這個本來就是不正常。2018的時候，雖然民進黨有前立委姚文智參選，但是當時很多的綠營的支持者，不希望國民黨當選，所以是邊開票邊投票。如果各位有印象的話，2018年因為綁了公投的關係，很多人這個投票、跟開票是開到三更半夜。所以當時姚文智的得票，沒有辦法反映出來民進黨的投票狀況跟得票狀況，2014跟2018都是不正常狀況。

台北市長蔣萬安。（圖/資料照）

至於2022年選戰，徐嶔煌認為，也是不正常的狀況，是因為2022有前立委黃珊珊出來參選，所以大家可以看到，在2022年的這個得票部分，陳時中拿到43萬票，這個票數自己也是認為不正常狀況，但是這次選戰是真的回到藍綠的一對一對決的狀況。

徐嶔煌指出，民進黨歷次跟國民黨一對一的選舉裡面，得票最低的是2002年的行政院前秘書長李應元的那次得票，但是那次也有48萬票，以前陳水扁曾經拿到68萬票。在2010年的時候，前行政院長蘇貞昌對上前台北市長郝龍斌一對一選舉的時候，當時蘇貞昌也有62萬8000票，將近63萬票。所以換言之，在台北綠營的票數其實是有機會維持在60幾萬票左右的。

徐嶔煌更指出，那倒是國民黨在台北的選票的狀況，過去在前總統馬英九跟郝龍斌的時候，都有拿到80萬票左右。可是大家可以看到，上次蔣萬安在選的時候呢，拿到的票大概57萬票左右。然後為什麼自己說這個數字可以讓大家參考，就說國民黨遇到柯文哲是不正常的狀況，可是可以看到國民黨鐵票部分，柯文哲跟國民黨前副主席連勝文在對決的時候，連勝文拿到60萬票左右，然後一直到2018年前立委丁守中參選的時候，還是有57萬票左右，然後蔣萬安也固守在57萬張票左右。所以換言之，這邊藍綠情況之下，國民黨大概都有57萬票的實力，那民進黨最低在李應元的時候，也有48萬票的實力。

徐嶔煌特別補充，李應元2002年的時候有一個狀況是非戰之罪，因為當時阿扁剛當總統不久的時間，然後2002年阿扁要推農會改革，被前總統李登輝攻擊。當時李登輝站在不一樣的立場，所以對於綠營的支持改革者來講，這個得票狀況是比較不理想的。換言之，在台北這區域，自己要講綠營面對蔣萬安仍然是有一戰的機會，不但有一戰的機會，而且對於綠營來講，還要把得票極大化，至少要先把60幾萬張的票，把它開出來。換言之，要比上次陳時中的43萬票，「一定會比那個來的更高啦」，所以很多綠營的支持者不用這個時間先看衰自己的選情。

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