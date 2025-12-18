沈伯洋才不怕丁特？ 最新拒戰理由曝：跟頭家辯論贏了又怎樣

行政院針對藍白聯手通過的「財劃法修正案」正式行使「不副署」權，引發政壇與民間熱議。民進黨立委沈伯洋先表示願意輪流直播與網友說明，但面對網紅丁特辯論邀約又開始拒戰遭到痛批。沈伯洋17日發文透露拒戰理由，「人民是頭家，跟頭家辯論，贏了又怎樣」。

民進黨立委沈伯洋。（圖／資料照）

拒戰丁特的沈伯洋17日深夜再次發文指出，最近一直有人喊著要找他辯論，他想可能對立法委員的職責有些誤解。他表示，身為立法委員的工作是在立法院辯論，透過政策攻防、法案思辨才能將人民的利益極大化，這是民意代表的責任也是民主的真諦。但面對人民，他反問「是要辯論什麼？我們是人民選出來的公僕，人民是頭家。跟頭家辯論，贏了又怎樣？」

廣告 廣告

沈伯洋還說，立委掌握法案資訊與議程細節，如果自己利用這種資訊落差用專業術語去壓制，隨便一句「這法條你搞錯了，其實中間XXX」、「你不知道這個有被討論過然後被否決嗎？」就宣稱勝利，這種贏有什麼意義？他認為這只能是在網路吵架用的。

網紅丁特。（圖／資料照）

沈伯洋強調，面對人民的疑慮他該做的是盡量說明，捍衛價值並解答疑問。他表示自己寫文章、開直播一條一條回應本來就是工作，公開行程超多而且都是讓民眾問問題問到飽的。他重申真正該辯論的地方是立法院，是那些被沒收討論的委員會，所以不用再喊了有任何疑慮歡迎提出。

沈伯洋呼籲，拜託具體講一下到底有疑慮是哪個部分，而他會負責解答與報告。至於辯論，請讓它回到議場上。最後，因為有不少網友都指出沈伯洋會鎖社群留言，他說明，「這是因為近半年有大量中國網軍洗版，為了維持討論品質才採取此措施」。此說明也表示，那些被封鎖的網友，都是被誤認為中國網軍。

延伸閱讀

剪錯光纖線路、車蓋板噴飛 高鐵接連出包！王鴻薇轟：螺絲掉滿地

國民黨砲轟「清德宗」變法還唱「雙簧」 賴清德想君主立憲嗎？

徐欣瑩宣布參選新竹縣長 「全力爭取黨內初選勝利」