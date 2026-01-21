沈伯洋扯有青鳥台積電才能投資全球 葉元之：胡說八道到極點

民進黨立委沈伯洋今天(21日)在立院發言表示，如果沒有民眾站出來，台積電現在每天會被叫過來立法院問話，台積電有辦法做全世界的投資嗎？有辦法再布局全球嗎？我們的關稅有辦法談到現在的程度嗎？台灣就不會走到這一步了。對此，國民黨立委葉元之認為，沈伯洋不知所云，胡說八道到極點。

葉元之今(21日)在政論節目《新聞大白話》中表示，沈伯洋不知所云，他的意思是，好在那時候在推立法院的職權行使法時，青鳥飛出來，所以那個法案沒過，否則他們就有調查權，就會任意叫每一個人來做調查，所以台積電會每天來，這胡說八道到極點。

廣告 廣告

葉元之指出，第一個，沈伯洋根本是扭曲那時候的修法，那個修法有調查權、聽證會，都要跟立法院的職權相關，誰沒事會找台積電來？所以沈伯洋就是在胡說八道。

葉元之接著表示，第二個，青鳥飛出來，真的是因為在野黨濫權嗎？不是，青鳥飛出來，就只有一個理由，民進黨輸不起。因為1月13日民進黨輸了以後，1月14日民進黨立院黨團總召柯建銘就找了總統賴清德，行政院長卓榮泰作陪，在思考怎麼透過大罷免，來扭轉國會席次。接下來就找各種理由，什麼《國會改革法案》，也要罷免；連他們那時主張發1萬元，沈伯洋都說這是配合中共窮台，要罷免在野黨立委，結果後來他們宣傳1萬元比誰都還要多。

葉元之更點出，還有《財劃法》，也是罷免他們的理由。現在台北市政府為什麼可以推出那麼多福國利民的政策，營養午餐免費、導師費增加等，很多福國利民、幫助教育、讓家長有感的政策，都是因為《財劃法》過關之後，地方政府的自主財源增加，結果他們要因為這樣被罷免。所以沈伯洋不要胡說八道，更質疑青鳥是他叫出來的，而這一切的亂象，就是民進黨搞的。

【看原文連結】