沈伯洋批水準最低立委 羅智強：我笑了

〔記者林欣漢／台北報導〕中共揚言全球抓捕民進黨立委沈伯洋，立法院國民黨團書記長羅智強以「欺負陸配」等理由，反對國會保護沈。對此，沈反批，羅的水準，恐怕真的到了史無前例的低。羅智強則再嗆，「我拒絕保護沈伯洋，沈伯洋罵我沒水準，我笑了」。

沈伯洋表示，羅智強今天發文說他不讓中配參政是「獵殺中配」，所以被中國政治追殺是自作自受。他強調，台灣公務員本來就不能擁有中華民國以外的國籍，這是現行法律，也是最基本的國安原則。羅智強身為立委連這種常識都搞不清楚，真的不愧是全台灣水準最低的立委。

羅智強說，就像一隻整天欺負弱小陸配的黑熊，當被獵人的槍瞄準時，嚇得到處哭求，曾經被他欺負的人保護他，這隻嚇破膽的黑熊，被拒絕後惱羞成怒，罵不保護他的人沒水準。

羅智強表示，「沈伯洋，你到底是腦袋有洞，還是膽小如鼠？你先前和曹興誠無差別罷免國民黨立委時，囂張跋扈的神氣，跑去哪了？現在來求韓國瑜、羅智強保護你，會不會太可笑」？

