沈伯洋拋公務員減壓 北市府嗆：若沒假消息指控也毋需發稿澄清
[Newtalk新聞]
針對民進黨台北市長參選人沈伯洋日前談台北大縱走、大台北天際線相關議題，發生北市公務員罕見在假日發稿回擊，沈表達對於公務員週末政治選舉攻防的憂慮，今（9日）提出包括友善職場空間總體檢、彈性上下班等5點公務員減壓相關政見。北市府副發言人蔡畹鎣反嗆，北市府都已經在做，樂見沈伯洋認同市府施政方向；並指「如果沒有人用假消息來錯誤指控並抹煞同仁付出，市府同仁也毋需花時間發稿澄清。」
沈伯洋說，看到週末北市府基層公務員出來幫市長打選戰，覺得這個問題真的很嚴重。他提出包括：友善職場空間總體檢、彈性上下班更彈性、市府專案獎金活化加碼、員工身心支持（EPA）全面升級、AI進市府協助基層減輕負擔等5項公務員減輕政見。
北市府晚間發稿回應，對於「友善職場空間」方面，市政大樓已於1樓東區及3樓中央南區設置哺集乳室，另於2樓南區打造「0至6歲一站式托育設施」，讓同仁可兼顧工作與育兒需求，並提供無障礙停車位及孕婦友善停車位申請；配合市政大樓改造工程，將擴大員工醫務室服務空間，預計今年9月由聯醫進駐市府大樓西區4樓，提供市府員工就近健康檢查、兒童親善及黃昏門診、心理諮商等服務，並將增設性別友善廁所、擴大市政大樓托育家園規模，預計新增收托46名幼兒等。
北市府說，在辦公環境方面，市政大樓除完成中庭植生牆、植栽綠帶及師生畫廊建置外，後續於明年在地下2樓將設置員工紓壓室及擴大員工運動中心，讓同仁在繁忙公務之餘，也能享有休憩、運動及紓壓空間，打造更健康、友善且具支持性的工作環境。
在彈性上下班方面，北市府提到，去年3月已修正相關規定後，週一至週四彈性上下班時間擴大為2小時、週五擴大為2.5小時，針對懷孕、重大傷病、身心障礙，或有接送及照顧家庭成員需求的同仁，更提供較長的彈性工時安排；今年3月進一步放寬，符合條件同仁於週一至週五均可享有最長3小時彈性上下班時間，為全國最優的彈性工時措施；4月再推新制，讓家中有12歲以下子女的公務員，除彈性上下班外，可以提出申請每個上班日多一小時「居家辦公」，協助同仁兼顧工作與家庭照顧需求。
至於「獎金活化」，北市府強調，今年1月訂定「北市府所屬工程機關執行重大專案業務獎勵計畫」，針對遴補人力較為困難的工程機關參照行政院工程人員留任獎金制度，建立績效獎勵機制；各機關就執行重大專案且表現優異的人員進行評核，經市府審議後核發獎勵金，獎金1萬2000元至2萬元不等，原則上每半年辦理一次。首波已核定工務局水利處等10個機關，獎勵人數計594人，後續新工處及建管處案件也將於7月完成審議。
北市府說，就「員工身心支持」方面，員工協助方案（EAP）已設有員工協談室，提供多元專業協談服務，目前每位同仁每年可享有最多6小時免費個別諮詢服務，協助處理情緒困擾、職場適應、工作與生活壓力調適及人際關係等問題。
針對「AI導入」，資訊局長趙式隆指出，目前北市府各機關已持續透過外部專業團隊與內部種子人員協作賦能，採資訊人員搭配業務承辦的「1＋1」模式進行流程再造；資訊局與公訓處並已同步建立賦能支援系統，確保工具選用與知能培訓跟得上推動節奏。
研考會主委殷瑋補充，研考會早在沈伯洋參選2個月前，就已經導入外部業師全程陪跑，推動以AI應用簡化活化工作流程，並已將初步成果向研考委員及公私部門專家學者報告。
蔡畹鎣強調，以上政策都是北市府已經在做的事，都是事實；投入公共事務的人，要「尊重事實、尊重專業」，謹以此與沈伯洋共勉。
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