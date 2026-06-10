沈伯洋拋公務員減壓 蔣萬安：很多事台北已在做

民進黨台北市長參選人沈伯洋提出改善市府工作環境政見，讓公務人員實質減壓。台北市長蔣萬安今天(10日)表示，很多事台北市已在做，也會持續努力。沈伯洋今天上午則出席台派聯盟組成的聯合後援會成立大會，他說自己拋出這些議題是希望台北市更好，並呼籲蔣萬安別萬事推中央或忽視市民的心聲。

『(原音)台灣向前行！台北會更好！支持沈伯洋打造民主進步新台北！』2026台北市長選戰持續升溫，在台派聯盟號召下，超過70個民間團體今天出席「沈伯洋競選台北市長聯合後援會」成立大會力挺沈伯洋，期待他帶給台北新的願景、新的希望與方向，讓民主更堅強、讓城市更進步、讓台灣更有力量。

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沈伯洋近日陸續拋出議題，與尋求連任的蔣萬安隔空交鋒，他呼籲蔣萬安正視市民的聲音，別總是萬事推中央、或總說台北已經很完美。沈伯洋說：『(原音)一直到昨天，我們提出公務員現在第一線怎麼減壓，我們都是提出在現有的機制上面要怎麼加碼、要怎麼去改善，結果他們又說他們已經做得很好了，那這樣其實讓我覺得非常疑惑，因為我們從頭到尾提出的都是市民的聲音、都是人民的聲音，但是他們的回應永遠都是非常地高傲，認為說他們都已經做得盡善盡美，那我覺得這個可能並不是一個城市前進的表率。』

蔣萬安今天上午則出席「陪伴不缺席：串聯志工與企業照護行動」長者關懷行動記者會，面對沈伯洋提出的公務員減壓方案，他在受訪時只簡單回應，表示其實很多事台北市已經在做，他歡迎各項建議，也會持續努力。

蔣萬安也說明台北市目前對於長者的照顧。他指出，台北市65歲以上的長輩已多達59萬人，佔總人口24%，相當於每4人就1人是高齡長者，其中，獨居長者是台北市重點關懷對象。蔣萬安說：『(原音)所以我們也有擴大獨居長者照顧計畫，我們希望更多的朋友結合各項的資源，通過公私協力的方式，提供獨居長者更多的關心、更多的協助。』

關於蔣萬安14日將出訪新加坡，他表示自己很榮幸受邀到新加坡領取「李光耀城市獎」。他並指出，台北是台灣第一座獲得此殊榮的城市，他將藉這個機會分享市政理念及成果，詳細行程確定後就會對外公布。(編輯：許嘉芫)