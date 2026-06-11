沈伯洋拋台北天際線說引攻防 殷瑋酸：大地處對大地主的攻防

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台北市研考會主委殷瑋。 圖：周煊惠 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞]

台北市長選戰升溫，針對民進黨台北市長參選人沈伯洋日前批市長蔣萬安任內的「台北大縱走」沒有太多進展，並拋出大台北天際線說法，引發北市工務局大地處罕見在假日發稿反擊嗆外行。北市研考會主委殷瑋今（11日）表示，沈伯洋先前稱家裡是五分埔大地主，開酸那場攻防是大地處對大地主。

殷瑋上午接受中廣新聞網節目《千秋萬事》主持人王淺秋專訪，針對沈伯洋日前指前市長柯文哲的「台北大縱走」，在蔣市府任內沒有太多進展，並拋出大台北天際線，讓大地處發新聞稿駁斥，沈認為，讓市府公務員週末發新聞稿，加班做政治攻防，讓他憂心，並提出公務員減壓5項政見。

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殷瑋指出，討論市政建議時，到底是不是有建設性的建議，這就是要談的，像是沈伯洋先前說的山友例子，若不是沈伯洋一開始就說「蔣市府都沒有進展」這句話，也不會出現大地處發稿的狀況。

殷瑋直言，沈伯洋還稱讓大地處假日發稿做選舉攻防，不是的，是因為沈在假日批評大地處在蔣市府任內都沒做事，所以才要回答。老實說，如果不是這種先被攻進來的狀況，公務員不會沒事就「衝出去」講這些，不能這樣子抹黑人家、不能說假消息。

殷瑋強調，如果有一點點的進展，沈伯洋要不要認呢？怎麼可以說沒進展？台北大縱走平均參與人次增加8成，滿意度96%，那這都可以質疑「都沒有進展」？那怎麼可能不回應呢？

隨後，殷瑋突然表示，針對這件事，他想到一個哏，還笑問王淺秋可以講嗎？指之前沈伯洋不是自己說家裡是五分埔大地主嗎？所以，那一場攻防，如果是攻防的話，就是「大地處」對「大地主」。

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