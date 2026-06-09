沈伯洋拋改善工作環境為公務員減壓 盼助市政推動
（中央社記者王揚宇台北9日電）民進黨台北市長參選人、立委沈伯洋今天受訪說明最新政見，希望改善市府工作環境，包括友善職場空間總體檢、彈性上下班更彈性等，使公務人員有更好的工作環境，讓公務人員減壓，因為市府員工顧好了，市政才會真的往前走。
民進黨立委張雅琳、吳思瑤、范雲、吳沛憶、沈伯洋與台北市國小學生家長會聯合會今天在立法院召開互動式座談會，討論保障弱勢學生學習權益、營養午餐等議題。沈伯洋會前接受媒體聯訪，作上述表示。
媒體詢問沈伯洋稍早在臉書公布的最新政見內容。沈伯洋說，上週他提出「親子同行卡」政見，最近也提出登山相關政見，這次提出公務人員相關政見，這是他在好幾個月之前，一直在討論如何讓公務人員減壓。
沈伯洋表示，看到週末北市府基層公務人員被叫出來做政治跟選舉的攻防，這根本讓公務人員為難，而他今天提出公務人員相關政見，重點是要讓公務人員有好的工作環境，不管是運動、育兒設施等，要將其完備。
在彈性工時上，沈伯洋認為，應該跟日本一樣，用核心工時的概念來將彈性加大，使公務人員實質減壓；至於AI導入市政部分，不管是要跟1999還是用哪個系統結合，最好的方式就是有專門的AI處理人員，當公務人員有問題時，有人可以問、可以處理，使公務人員專注其原本的事務。
沈伯洋在臉書撰文提到，台北市政府公務人員長期缺額，基層壓力大，更留不住人，一個連自己員工都照顧不好的市府，很難真的照顧好這座城市，因此他希望能改善市府的工作環境，包括友善職場空間總體檢、彈性上下班更彈性、市府專案獎金活化加碼、員工身心支持（EAP）全面升級，以及AI進市府，協助基層減輕負擔。
媒體追問，是否認為老師的權益應該被保護，因為現在好像因為一些制度，讓老師變得更弱勢。
沈伯洋指出，這幾天他不斷提出，也舉台北大學的橄欖枝中心為例，不管是老師與學生、學生跟學生，還有加上家長，相關的衝突應該有第三方機制來解決，不應讓壓力在兩邊移轉，當減輕第一線教學人員的負擔，才能更有餘力專注在教育現場。（編輯：蘇龍麒）1150609
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