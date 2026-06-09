沈伯洋拋「減壓5政策」：公務員幫蔣萬安打選戰的問題很嚴重

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沈伯洋提出公務員減壓5政策。 圖：高逸帆／攝

[Newtalk新聞]

民進黨台北市長參選人沈伯洋今（9）日表示，他看到週末台北市府基層公務員出來幫台北市長蔣萬安打選戰，這個問題真的很嚴重。因此，他拋出5點公務員減壓政策，包括友善職場空間總體檢、彈性上下班更彈性、市府專案獎金活化加碼、員工身心支持（EAP）全面升級，以及AI進市府，協助基層減輕負擔。他說，一個連自己員工都照顧不好的市府，很難真的照顧好這座城市，並強調這五件事，全部在市府自有權限之內，上任就可以做。

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沈伯洋今下午在立法院受訪表示，他在好幾個月以前就在談如何讓公務人員減壓，而選擇在今天提出政策的原因則是，上週末看到台北市基層公務員被叫出來做政治跟選舉攻防，這有行政中立問題，但也就算了，他真的認為這是在為難公務員。

沈伯洋指出，第一，公務員的工作環境要好，才會有好的服務提供給市民，就如同大型科技公司那種舒適的環應一樣，包括要完備運動設施、育兒設施；第二，彈性工時應該跟日本相同，用核心工時的概念把彈性加大，比如可以整個週的工作時數在一樣的狀況之下，天數甚至可以減少，利用這樣的方式實質的減壓。

第三，沈伯洋表示，他很怕現在AI很紅，然後開始叫公務員做AI、上課、清資料，這完全是在加重負擔。他說，真正要讓AI導入市政的方式，不管是跟1999還是跟什麼系統結合，最好的方式是每個局處要有專門處理AI的人員，但有任何問題要整合AI時就由那個人處理，讓公務員專注在本務上，這樣AI才能真正進入到市政府的層級，幫助行政作業減壓，但又不是實質增加公務員的工作。

沈伯洋透過臉書發表政策表示，他看到週末北市府基層公務員出來幫市長打選戰，覺得這個問題真的很嚴重。他並說，台北市政府公務人員長期缺額，基層壓力大，更留不住人，一個連自己員工都照顧不好的市府，很難真的照顧好這座城市。因此，他想先改善市府的工作環境，如此公務人員才能更好的執行施政。

沈伯洋說明5點，第一，友善職場空間總體檢。他說，哺乳室、紓壓休息區、運動空間、淋浴設施，全面盤點、逐機關改善。市府辦公空間應該直接向科技大公司看齊。

第二，彈性上下班更彈性。沈伯洋指出，擴大市府現有的彈性上下班計畫，讓更多市府員工受惠。效法日本制度，雖然每天工作總時數不變，但彈性的上下班時間，讓每個人更有餘裕安排自己的生活。

第三，市府專案獎金活化加碼 。沈伯洋表示，市府員工認真做事，卻不一定能在現行制度獲得獎勵。他要積極運用北市府權限內的「重大專案獎勵」，讓完成重大專案的員工有實質獎勵。既有的健檢等相關補助也一併盤點再加碼。

第四，員工身心支持（EAP）全面升級。沈伯洋指出，擴大北市府的員工協助方案，讓每個員工用點數自選：心理諮商、正念課程、健康諮詢，自己決定需要什麼。

第五，AI進市府，協助基層減輕負擔。沈伯洋表示，組一支專業 AI 團隊，輪流派駐各局處，進工作現場找出哪些重複的事可以用 AI 協助，實質減少基層公務員負擔。公務員不需要上更多課程，專注在自己本來的工作，才能更好的服務這座城市。

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沈伯洋提出公務員減壓5政策。 圖：翻攝自沈伯洋臉書

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