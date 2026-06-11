沈伯洋拋「首都對首都」交流 國台辦批：害群之馬、自抬身價

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民進黨台北市長參選人沈伯洋日前表示不排斥赴中交流，如果上任，最想拜訪的城市就是北京，被國台辦發言人怒嗆「沈伯洋是清單在列的台獨頑固分子，更是破壞兩岸同胞交流的害群之馬、自抬身價」。台北市長蔣萬安也大酸回應，「不是說跟對岸有任何的接觸跟交流，就是滲透的破口嗎？」

要將台北打造成智慧城市，除了輝達海外總部落腳台北，更要將AI科技深入民眾生活，工地導入科技防災技術，安全更有保障。2026九合一選舉將至，台北市長蔣萬安猛打政績牌拚連任，對手民進黨台北市長參選人沈伯洋也頻頻出招，再拋出雙城論壇應該升格改成「首都對首都」，也就是跟北京舉辦，而非上海。

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但這橄欖枝國台辦毫不領情，指出沈伯洋是清單在列的「台獨頑固分子」，是破壞兩岸同胞交流往來，「害群之馬、自抬身價，不值一評。」

沈伯洋稱不排斥赴中 蔣萬安酸：不是說接觸就是破口？

沈伯洋日前才表示，應該停辦雙城，改辦「無限城」論壇，如今又稱，如果當選，不排斥與中國交流，且最想拜訪的城市就是北京。蔣萬安也說得很酸，「不是說跟對岸有任何的接觸跟交流，就是滲透的破口嗎？」

蔣萬安完成本會期市政總質詢後，也開始趴趴走，週三先和雲林縣長張麗善合體，週五又將現身南投，與縣長許淑華行銷巧克力節，讓高雄市長陳其邁直言「如果市政做不好，四處去站台，會被笑死」，似乎意有所指。蔣萬安秀市政成績，要發揮外溢效應，拉抬藍營選情。

台北／黃品寧、楊岳達 責任編輯／施佳宜

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