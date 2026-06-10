沈伯洋拋5方向為公務員減壓 他翻出一段質詢畫面狠打臉
民進黨參選人沈伯洋昨（9日）提5點公務員減壓方向，並稱一個連自己員工都照顧不好的市府，很難真的照顧好這座城市，因此他想先改善工作環境，如此公務人員才能更好的執行施政。對此，國民黨港湖議員參選人陳冠安表示，有臉提照顧公務員？這句話，真的是要還給民進黨、還給沈伯洋；他並指出，今年3月底外交部也被爆職場霸凌，當時許多立委都透過質詢來加以關心，然而作為外交國防委員會的委員，沈伯洋在質詢時卻絲毫不關心霸凌事件。
陳冠安昨在臉書發文指出，沈伯洋跳出來說台北市政府基層公務員壓力很大，留不住人，稱一個連自己員工都照顧不好的市府，很難真的照顧好這座城市，這句話，真的是要還給民進黨、還給沈伯洋，近兩年來，民進黨政府接連爆發多起公務體系職場霸凌事件，甚至連肩負防治職場霸凌職責的勞動部，都發生分署長謝宜容被控職場霸凌的嚴重事件。
陳冠安續指，今年3月底外交部也被爆職場霸凌，當時（4月1日）許多立委都透過質詢來加以關心，然而作為外交國防委員會的委員，沈伯洋在質詢時卻絲毫不關心霸凌事件，當上一位質詢的國民黨立委洪孟楷委員語重心長向外交部長林佳龍表示，我國外交處境不容易，如果有人佔在重要位置吃香喝辣用職務霸凌人，只仗著他是誰的人，這是國家的悲哀。
然後，陳冠安說，下一位質詢的沈伯洋卻是這樣質詢的「我相信今天很多人都是要問霸凌相關的事情…這個我待會晚一點再說，因為我覺得有幾件比較重要的事情，我想先問第一個就是喀麥隆…」。
陳冠安質疑，全國都在關心公務員霸凌事件，沈伯洋11分鐘的質詢幾乎都在關心聯合國2758號決議、一中原則和政策。對沈伯洋來說，這比公務員被霸凌更重要。他認為，更諷刺的是，雖然沈伯洋開頭承諾會在晚一點的質詢談霸凌案，但在尾聲時卻又以時間到了，已經有很多人關心霸凌問題，而前面大家提很多，所以他就不重複了，只簡短要求林佳龍要去驗證調查新聞報導內容，認為政府官員最重要的就是要讓國人知道政府做了哪些、進度為何。
陳冠安最後說道，沈伯洋整場質詢，絲毫沒有對被霸凌者的關心，這樣的人，還有臉批評北市府照顧不好公務員？只能說，一個連中央公務員被霸凌都不管不顧的立委，才真的不可能照顧好這座城市。
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