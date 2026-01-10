▲沈伯洋拍片催票，力挺邱議瑩出線：捍衛民主價值從不退讓。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】高雄市長參選人邱議瑩今（10）日於社群平台發布影片，立法委員沈伯洋首度公開表態，唯一支持邱議瑩出線。他強調，邱議瑩在民主、人權等核心價值上的立場始終一致，對政策落實的堅持與完成度，是他選擇全力相挺的重要關鍵。

沈伯洋表示，邱議瑩一路走來累積深厚的政策實戰經驗，無論是在國會問政或公共議題推動上，都展現高度專業與責任感。他指出，邱議瑩對於政策細節要求嚴謹，能夠把理念真正轉化為具體成果，是一位「說到做到」的政治工作者，讓人能夠安心託付、放心合作。

談及兩人私下互動，沈伯洋也幽默分享，邱議瑩是立法院裡最照顧他的前輩，「我的肚子幾乎是她餵飽的」，不僅在工作上給予支持，也在生活細節上展現溫暖關懷。他形容邱議瑩就像立院中的大姐姐，只要她在場，團隊氣氛就能更加融洽，討論事情也更有效率。

沈伯洋進一步指出，邱議瑩在面對重大公共議題時，始終堅守捍衛民主與人權的核心價值，從未因外在壓力而退讓，這份堅定與一致性，是他選擇站出來力挺的最大原因。

此外，兩人日前在「加開零食會」活動中，與立法委員黃捷、吳沛憶同框合體，展現跨世代立委之間的好情誼與高度默契。沈伯洋也率先以實際行動力挺，親自為邱議瑩進行車隊掃街，展現雙方深厚的互信與支持。

沈伯洋最後呼籲市民朋友，在初選電話民調中唯一支持邱議瑩，讓一位有實績、有信念、也有行動力的候選人，持續帶領高雄穩健向前、不斷進步。（圖╱邱議瑩立委辦公室提供）