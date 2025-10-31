沈伯洋挑戰蔣萬安？她批陰謀論：要製造分裂

▲民進黨立委沈伯洋傳出獲罷團支持，要參選台北市長，不過政治評論員吳靜怡認為，有人要製造民進黨分裂。（圖／NOWnews攝影中心）

[NOWnews今日新聞] 備戰2026年九合一大選，民進黨選舉對策委員會陸續拍板縣市長名單，有意參選者須於10月最後一天將表達意願表送交組織部。壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農表態參選台北市長，不過傳出罷團拱綠委沈伯洋參選。但政治評論員吳靜怡說，這是有人在故意操作民進黨初選。

政治評論員吳靜怡30日在《鋒燦傳媒》政論節目《政治讀新術》中指出，部分媒體報導稱罷團支持沈伯洋參選台北市長，但實際在罷團群組中，卻找不到相關消息來源，詢問後也沒有人知道消息從何而來。吳靜怡懷疑，有人正在故意操作民進黨初選議題，企圖製造內部分裂與「背骨仔」的形象，以影響民進黨台北市長選戰布局。

根據《上報》報導，儘管民進黨在726、823罷免案中接連失利，但北部多區仍有逾四成選民投下同意罷免票，顯示罷團具一定民意基礎，多個北部公民團體因此力挺沈伯洋，認為他是台北市長的理想人選，並已向民進黨高層詢問參選可能，希望總統賴清德與總統府秘書長潘孟安在10月31日徵召截止前將沈納入考量。

資深媒體人說，不認為民進黨會提名沈伯洋參選台北巿長，「這個黨現在的頭頭們完全缺乏想像力！支持者更更嚴重！」

