沈伯洋控他夾帶國防機密離場 黃國昌親上火線回應「不小心的」遭反嗆

立法院外交及國防委員會今天（19日）上午召開國防特別預算秘密會議，邀請國防部長顧立雄說明「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」規劃。會議結束後卻引爆爭議，民進黨立委沈伯洋、林楚茵接連指控，民眾黨主席黃國昌離場時一度夾帶機密資料，所幸即時發現並追回。對此，黃國昌隨即反駁，強調前後不到30秒，痛批綠營刻意抹黑。

黃國昌遭指攜帶機密資料走出委員會

林楚茵率先在臉書發文表示，該場國防特別預算的機密會議全程依法列為秘密會議，相關內容是否對外說明，將統一由國防部整理後，提供與會立委對外說明。她並指出，黃國昌在會議中一度將機密資料攜出委員會，所幸在第一時間即被發現並立即取回。

隨後，沈伯洋也在臉書發文進一步說明事發經過指出，當時黃國昌完成質詢後，召委王定宇正準備宣布機密會議的保密注意事項，但黃國昌疑似因行程緊迫，持續往出口方向移動。王定宇一度提醒「可以邊走邊聽」，未料黃國昌尚未聽完相關說明，便已離開會議室，並一併將機密資料帶出場外。

沈伯洋強調，相關文件僅在短短數分鐘內即被發現並追回，並未外流，但此事仍凸顯現行機密會議在管理與保密規範上的潛在漏洞。他直言，機密會議本就無法直播，委員進出頻繁，客觀上存在一定風險；民進黨早在2024年國會改革時即提出改善機制的相關方案，卻在委員會遭到擱置，導致制度問題至今仍未獲得解決。

黃國昌發文反擊「不小心」前後不到三十秒 轟綠營勿抹黑

對此，黃國昌隨後發文反擊，自己「準備了一堆資料，結果只能問5分鐘，還沒開始熱身，召委就起身示意結束」，直批整場會議「根本就是過水」。他說，離開會議室走到樓梯口時，才發現手上一疊資料中「不小心」夾帶國防部提供的書面文件，隨即立刻折返外交及國防委員會繳回，前後不到30秒。他不滿強調，事情當下就已妥善處理，卻仍被民進黨立委沈伯洋刻意放大、持續抹黑，「真的是省省吧」。

沈伯洋反嗆陳述事實而已

沈伯洋也在該篇貼文留言反擊，強調自己「只是陳述事實，這樣也叫抹黑？」他指出，機密會議資料被帶離會場本身就是事實，不論時間長短，都已涉及制度與規範問題，不能因為「只有幾十秒」就輕描淡寫帶過。更反諷道，「還是說貴黨未來要提案，違規一分鐘以內不算違規？」

沈伯洋在黃國昌的貼文下留言反擊。（取自黃國昌臉書）

