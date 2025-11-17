沈伯洋控大陸收買台灣網紅統戰 介文汲批：狗急跳牆
民進黨立委沈伯洋赴德國參加聯邦議院聽證會時，指控大陸以每月1500美元收買台灣的網紅，並公開統戰手法，包括要求網紅先批評大陸、之後逐步淡化立場，最後改口「中共沒這麼壞」。此發言影片引發網友熱議，但也遭到不少質疑。前大使介文汲批評沈伯洋是「狗急跳牆」，並擔憂其精神狀態。
網紅「雪梨奶爸」轉發影片後，強烈要求沈伯洋公開相關網紅的身分，並直言「無法理解為何不公布」。網友也在社群平台留言質疑，「1個月才1500美元會有人願意嗎？」、「之前什麼都說是統戰，結果自己爸爸在中國大陸經商又怎麼說？」Threads上充斥各種質疑留言，包括「一定要公布我等著看」、「到底是誰？又在自導自演嗎？」、「笑死，不敢講名字」、「怎麼不講自己收美國5700萬？」等。
介文汲在16日中天節目「中天辣晚報」中說，他認為沈伯洋遭大陸通緝後壓力極大，近期的發言「讓人擔心」。他指出，「我想他已經狗急跳牆了，別聽他胡扯，我擔心他的精神將來會越來越不正常。」
介文汲也提到，沈伯洋父親在大陸的生意受到影響，自己又被限制前往與大陸簽有引渡協議的國家，壓力累積可能會導致情緒失控。
此外介文汲強調，沈伯洋屢次提出敏感指控，卻未提供證據，「說什麼中共每月1500美元收購台灣網紅，你就指名出來，要有證據。這種東西沒證據，人家告你一定敗訴。」他表示，沈伯洋「每天捕風捉影，把台灣人當靶子打」，反而加深內部分化，「若兩岸發生戰爭，他一定跑第一個。」
